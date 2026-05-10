Καλλιθέα: Δεν είναι σε θέση να καταθέσει λόγω μέθης ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ

Σε τραγωδία κόντεψε να καταλήξει αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής έξω από το «αφτεράδικο» Trust στην Καλλιθέα όταν ο 58χρονος άνδρας έσπειρε τον τρόμο πυροβολώντας με αυτόματο όπλο ούζι και τραυματίζοντας την ιδιοκτήτρια του μαγαζιού. Ο δράστης ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα είχε καταναλώσει τόσο μεγάλη ποσότητα που ακόμα δεν είναι σε θέση να καταθέσει για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ένας 58χρονος που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, θέλησε να εισέλθει στο κατάστημα. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν, ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος του απαγόρεψε την είσοδο.

Τότε ο 58χρονος άρχισε να φωνάζει «θα σας σκοτώσω όλους». Πήγε μέχρι το αυτοκίνητο του, πήρε ένα αυτόματο όπλο Ούζι, γύρισε και άρχισε να πυροβολεί τραυματίζοντας την ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Η 43χρονη τραυματίστηκε από δύο βολές στον λαιμό και στην πλάτη και μετέβη στο νοσοκομείο. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει χωρίς όμως να τα καταφέρει καθώς συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Το όπλο της επίθεσης εντοπίστηκε κρυμμένο κάτω από την κάθισμα του οδηγού στο ΙΧ του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 58χρονος άνδρας πήγε το πρωί στο μαγαζί ζητώντας να μπει μέσα.

Έχοντας ξαναπάει αρκετές φορές, αλλά λόγω της συμπεριφοράς του μιας και μεθούσε, η ιδιοκτήτρια και ο σύζυγός της δεν του επέτρεπαν την είσοδο προκαλώντας την οργή του. Αυτός ωστόσο κατάφερε και εισήλθε αλλά στην συνέχεια βγήκε από το κατάστημα φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους!».

Τότε αυτός, έβγαλε από το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν νοικιασμένο, ένα αυτόματο όπλο τύπου ούζι και πυροβόλησε κατά της εισόδου του μπαρ τραυματίζοντας την γυναίκα. Η 43χρονη τραυματίστηκε από δύο βολές στον λαιμό και την πλάτη ενώ ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες συνέλαβαν τον δράστη ενώ εντόπισαν το όπλο της επίθεσης κρυμμένο κάτω από την κάθισμα του οδηγού στο ΙΧ του. Κατά πληροφορίες η τραυματισμένη γυναίκα μετέβη μόνη της σε παρακείμενο θεραπευτήριο.

Πηγή: protothema.gr