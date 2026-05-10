Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβαίνοντες Καμένα Βούρλα – Άναψαν καπνογόνο και τους διέσωσε το Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Καμένα Βούρλα, όταν ερασιτεχνικό σκάφος με σημαία Πολωνίας εξέπεμψε σήμα κινδύνου με τη χρήση καπνογόνου.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού με περιπολικό όχημα, καθώς και το ταχύπλοο «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ», το οποίο περισυνέλεξε τους τρεις επιβαίνοντες του σκάφους – έναν Έλληνα και δύο υπηκόους Ρουμανίας – μαζί με δύο ζώα συντροφιάς που βρίσκονταν επίσης στο σκάφος.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών στα Καμένα Βούρλα, ενώ στη συνέχεια οι τρεις επιβαίνοντες διακομίστηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, απ’ όπου αποχώρησαν λίγο αργότερα.

Το σκάφος, μήκους περίπου 4,9 μέτρων, βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από την ακτή, χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.

Ακολούθησαν έρευνες στην περιοχή από ιδιώτη δύτη παρουσία σκάφους του Λιμενικού για τον εντοπισμό του, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αρχές έθεσαν σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους αναμένεται να συνεχιστούν από καταδυτικό συνεργείο με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας.