Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο ιστορικός περίπατος του ΠΑΜΕ για τον Μάη του ’36

THESTIVAL TEAM

Ιστορικό περίπατο μνήμης και αγώνα διοργανώνει το ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου, τιμώντας την εξέγερση των εργατών της πόλης τον Μάη του 1936.

Η δράση αποτελεί, όπως τονίζεται, μια προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μνήμης και σύνδεσής της με τους σύγχρονους εργατικούς αγώνες, μέσα από τη διαδρομή στα σημεία-ορόσημα της εξέγερσης.

Ο Μάης του 1936 χαρακτηρίζεται από το ΠΑΜΕ ως μία από τις σημαντικότερες ταξικές συγκρούσεις στην ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, που ανέδειξε τη σύγκρουση ανάμεσα στο κεφάλαιο και τη μισθωτή εργασία.

Όπως επισημαίνεται, ο ιστορικός αυτός αγώνας αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συνέχιση των σημερινών διεκδικήσεων «για δουλειά και ζωή με δικαιώματα», αλλά και για την αντίθεση στο σύστημα που – σύμφωνα με την ανακοίνωση – «γεννά φασισμό και ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Η συγκέντρωση των συνδικάτων θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας στις 10:30 το πρωί, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο ιστορικός περίπατος στα χνάρια των εργατών του 1936.

Τα λεωφορεία από διάφορες περιοχές της χώρας θα συγκεντρωθούν στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης στις 10:00 π.μ.

