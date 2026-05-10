Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

Στη σύλληψη δύο οδηγών, προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές συνέλαβαν έναν 46χρονο άνδρα, στην περιοχή του Ευόσμου και μία 29χρονη γυναίκα, στην περιοχή των Σφαγείων, διότι τους έπιασαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επήρεια οινοπνεύματος.