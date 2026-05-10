H βιταμίνη B12 μπορεί να κρύβει το “κλειδί” για την υγιή γήρανση

Η βιταμίνη B12 συνήθως συνδέεται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια και την υγεία των νεύρων, αλλά νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Cornell υποδηλώνει ότι η επιρροή της φτάνει πολύ βαθύτερα στον τρόπο με τον οποίο το σώμα παράγει ενέργεια και διατηρεί τους μύες.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition, αποκαλύπτει άγνωστους τρόπους με τους οποίους η Β12 υποστηρίζει τον κυτταρικό μεταβολισμό.

Επίσης, εντοπίζει πρώιμα προειδοποιητικά σήματα στο σώμα που μπορεί να ανιχνεύσουν διατροφική καταπόνηση, πολύ πριν εμφανιστούν τα κλασικά συμπτώματα ανεπάρκειας.

Η βιταμίνη B12 αναδιαμορφώνει την κατανόηση του μεταβολισμού

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι η ανεπάρκεια Β12 επηρεάζει την παραγωγή ενέργειας από τα μιτοχονδριακά κύτταρα του σκελετικού μυός», δήλωσε η συγγραφέας Martha Field, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και στο Κολλέγιο Ανθρώπινης Οικολογίας.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό επειδή οι μύες έχουν υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι η συν-συγγραφέας μου, Anna Thalacker-Mercer από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ, αναρωτήθηκε αν η συμπλήρωση Β12 σε ηλικιωμένα ποντίκια θα βελτίωνε τη λειτουργία των μιτοχονδριακών μυών – και το έκανε», προσθέτει.

Προηγούμενη έρευνα έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις ορατές συνέπειες της ανεπάρκειας B12, όπως η αναιμία, η νευροπάθεια και η γνωστική έκπτωση, αντί να εξετάσει τους υποκείμενους βιολογικούς μηχανισμούς.

Στο Cornell, μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Field, διερεύνησαν αυτές τις βαθύτερες διεργασίες. Η εργασία τους χαρτογράφησε τον τρόπο με τον οποίο η Β12 αλληλεπιδρά με τον μεταβολισμό των λιπιδίων, τις οδούς στρες των οργανιδίων και την επιγενετική ρύθμιση.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Β12 παίζει κεντρικό ρυθμιστικό ρόλο σε πολλαπλά διασυνδεδεμένα βιολογικά συστήματα, υποδηλώνοντας ότι ακόμη και μέτριες ελλείψεις θα μπορούσαν να έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις.

«Ένα άλλο πράγμα που παρατηρήσαμε σε ποντίκια είναι ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης B12 φάνηκε να αναστέλλει την ανάπτυξη ή τη διατήρηση της μυϊκής μάζας», δήλωσε η Field. «Φαίνεται ότι η χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Β12 σχετίζεται με χαμηλότερη μυϊκή μάζα και ίσως μυϊκή δύναμη».

Οι κίνδυνοι της ανεπάρκειας

Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 παραμένει ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων ενηλίκων και σε πληθυσμούς με περιορισμένη πρόσβαση σε τροφές ζωικής προέλευσης, οι οποίες αποτελούν πρωταρχικές πηγές της βιταμίνης. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου ένας στους τέσσερις ηλικιωμένους ενήλικες στις ανεπτυγμένες χώρες μπορεί να έχει μη βέλτιστα επίπεδα B12, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτιωμένη ανίχνευση και παρέμβαση.

Τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται επίσης με ένα αυξανόμενο σύνολο ερευνών που δείχνουν ότι η ανεπαρκής πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών, ακόμη και χωρίς πλήρη ανεπάρκεια, μπορεί να συμβάλει σε χρόνιες ασθένειες.

Η μελέτη δείχνει ότι τα χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να μειώσουν την ικανότητα του σώματος να αντιμετωπίζει το μεταβολικό στρες, τις ανοσολογικές προκλήσεις και τις επιπτώσεις της γήρανσης.

Προς στρατηγικές ακριβούς διατροφής

Από κλινική άποψη, οι ερευνητές προτείνουν ότι οι βιοδείκτες που σχετίζονται με τη βιταμίνη B12 θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις στη διατροφή.

Αντί να βασίζονται σε ομοιόμορφες συστάσεις για συμπληρώματα, οι μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να προσαρμοστούν στις ατομικές μεταβολικές ανάγκες και τον τρόπο ζωής, αντανακλώντας μια ευρύτερη στροφή προς τη διατροφή ακριβείας. Αυτή η προσέγγιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενσωμάτωσης της επιστήμης της διατροφής με τη βιολογία σε επίπεδο συστημάτων.

Τα τρέχοντα ευρήματα βασίζονται σε κυτταρικά μοντέλα και θα πρέπει να επικυρωθούν σε μελέτες σε ανθρώπους, διευκρινίζουν οι επιστήμονες.

«Θέλουμε να κατανοήσουμε ολόκληρη την αιτιώδη οδό – την κατανόηση των μορίων και των μηχανισμών», λέει η Field. «Αυτό θέτει τις βάσεις για μια μελλοντική ελεγχόμενη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους».

