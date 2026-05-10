J2US: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από το 11ο live

Με την ένταση να χτυπά κόκκινο και το διαγωνιστικό επίπεδο να ανεβαίνει αισθητά, το 11ο live του J2US ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του εντυπωσιακά act αλλά και μια απρόσμενη αποχώρηση.

Τα ζευγάρια κλήθηκαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη φωνητική ακρίβεια και το σκηνικό θέαμα, διεκδικώντας την παραμονή τους στο show μέσα από απαιτητικές ερμηνείες.

Παρά τη θετική τους ενέργεια και τη διάθεση που έφεραν στη σκηνή, ο DJ Deleasis και η Έφη Θώδη δεν κατάφεραν να πείσουν το τηλεοπτικό κοινό και την κριτική επιτροπή. Η συνδυαστική βαθμολογία τούς κατέταξε στην τελευταία θέση της λίστας, οδηγώντας τους στην έξοδο από το μουσικό project.