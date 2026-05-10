Πλεύρης: Μειωμένες κατά 70% οι μεταναστευτικές ροές – Η Ελλάδα φυλά τα σύνορά της και ποινικοποιεί την παράνομη διαμονή

Για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, τις εσωκομματικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τις επικρίσεις για τη στάση της Ελλάδας στη φύλαξη των συνόρων μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» της ERTNews.

Ο υπουργός υπερασπίστηκε τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, ξεκαθαρίζοντας ότι «λογική ότι η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορά της και δέχεται κόσμο δεν υπάρχει» και υποστηρίζοντας πως η χώρα «θα λειτουργήσει εντός της νομιμότητας, αλλά θα φτάσει και στα όριά της προκειμένου να προστατεύσει τα σύνορα».

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο σταθερή πολιτική δύναμη»

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές συζητήσεις στη Νέα Δημοκρατία ενόψει του συνεδρίου, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι πρόκειται για «ένα δυναμικό κόμμα» και υποστήριξε ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις βουλευτών δεν συνιστούν γκρίνια αλλά «μια πολύ γόνιμη διεργασία προκειμένου πράγματα που ενδεχομένως πρέπει να βελτιωθούν, να βελτιωθούν».

Όπως είπε, οι προσδοκίες ότι στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα επικρατούσε ένταση «δεν δικαιώθηκαν», ενώ χαρακτήρισε τη συζήτηση που έγινε «πολύ σοβαρή».

Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές τα κυβερνητικά στελέχη «πρέπει να βγουν ακόμη περισσότερο μπροστά», όχι μόνο για να προβάλλουν τις επιτυχίες της κυβέρνησης αλλά και για να εξηγούν λάθη και αστοχίες.

«Η φράση του πρωθυπουργού ότι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα σημαίνει ότι όλοι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για Σαμαρά και Καραμανλή

Σχολιάζοντας την απουσία των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της ΝΔ, ο υπουργός έκανε λόγο για «δύο διαφορετικές περιπτώσεις».

Για τον κ. Σαμαρά σημείωσε ότι «δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία», ενώ για τον κ. Καραμανλή υπογράμμισε πως δεν μπορεί να σχολιάσει την επιλογή του, χαρακτηρίζοντάς τον πάντως «μεγάλο κεφάλαιο της παράταξης».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι «σε επίπεδο ενότητας είμαστε όλοι μαζί και όλοι στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Θάνος Πλεύρης στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι βρισκόμαστε πλέον «στο τελευταίο συνέδριο πριν τις εκλογές» και πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις έχουν αναπόφευκτα και απολογιστικό χαρακτήρα.

Όπως είπε, η ομιλία του πρωθυπουργού είχε στο επίκεντρο την «ισχυρή Ελλάδα» και ανέδειξε «πράξεις και έργο που σχετίζονται με τη θωράκιση της χώρας στο κομμάτι της άμυνας και με σημαντικές διπλωματικές επιτυχίες».

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει «στο μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ», ενώ εκτίμησε ότι οι διεθνείς κινήσεις της χώρας έχουν ενισχύσει τη γεωπολιτική της θέση.

Συνδέοντας το θέμα με τις πολιτικές ισορροπίες στη Βόρεια Ελλάδα, ανέφερε ότι πολλοί δεξιοί ψηφοφόροι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα ασφάλειας, άμυνας και συνόρων, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση έχει δώσει έμφαση τόσο στη φύλαξη των συνόρων όσο και στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική.

«Η μεταναστευτική πολιτική έχει απτά αποτελέσματα»

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει «σκληρή μεταναστευτική πολιτική με απτά αποτελέσματα», συνδέοντάς την με τη φύλαξη των συνόρων, τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών.

Ερωτηθείς για τις καταγγελίες περί pushbacks και υπέρβασης των ορίων νομιμότητας από το Λιμενικό, απάντησε ότι «pushbacks δεν κάνουμε, αλλά προστασία των συνόρων κάνουμε». Όπως ανέφερε, «το να προσπαθείς να σταματήσεις βάρκες να μην έρχονται είναι απολύτως εντός των ορίων της νομιμότητας», ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή εφαρμόζει τον νόμο.

«Όποιος δεν δικαιούται άσυλο γνωρίζει ότι θα γυρίσει πίσω και τα σύνορά μας τα φυλάμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Ποινικοποιήσαμε την παράνομη διαμονή»

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι «η πρώτη χώρα που ποινικοποιεί την παράνομη διαμονή», εξηγώντας ότι πλέον όσοι δεν δικαιούνται άσυλο μπορούν να τίθενται σε καθεστώς κράτησης έως την επιστροφή τους.

Απαντώντας σε επικρίσεις από ΜΚΟ, ανέφερε ότι υπάρχουν «και καλές ΜΚΟ», ωστόσο υποστήριξε ότι πολλές οργανώσεις λειτουργούν κυρίως μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το έργο του Λιμενικού, λέγοντας ότι «προστατεύει σύνορα και εκεί που χρειάζεται σώζει ανθρώπους».

Το βάρος στη Λιβύη και η κατάσταση νότια της Κρήτης

Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι οι μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο εμφανίζονται μειωμένες περίπου κατά 70% σε σχέση με το 2025, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή και στα μέτρα επιτήρησης.

Όπως είπε, το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον εντοπίζεται στη Λιβύη, όπου βρίσκονται περίπου 550.000 μετανάστες και πρόσφυγες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη Frontex και τις λιβυκές αρχές, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό σκαφών και τον περιορισμό των αναχωρήσεων από τις ακτές της Λιβύης.

Κλείνουν δομές ασυνόδευτων ανηλίκων

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι θα κλείσουν ορισμένες δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, εξηγώντας ότι ο αριθμός των παιδιών έχει μειωθεί σημαντικά.

Όπως ανέφερε, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι από περίπου 3.000 έχουν μειωθεί σε περίπου 1.500, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει περιορίσει «μια σειρά από προνόμια» που λειτουργούσαν ως κίνητρο μετακίνησης προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα υπάρξει ανασχεδιασμός των δομών, καθώς πολλές βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο – όπως είπε – «δεν μπορεί να πιέζεται με έναν τέτοιο τρόπο».

«Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα κρατούνται»

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε σε πρόσφατο περιστατικό με αλλοδαπό που συνελήφθη χωρίς άδεια παραμονής και εργασίας, σημειώνοντας ότι πλέον αλλάζει πλήρως η διαδικασία διαχείρισης τέτοιων περιπτώσεων.

Όπως εξήγησε, στο παρελθόν όσοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου παρέμεναν ελεύθεροι ακόμη και μετά την απόρριψη του αιτήματός τους.

«Τώρα, όταν πιθανολογείται ότι κάποιος δεν θα πάρει άσυλο, δεν μπαίνει σε καθεστώς ελευθερίας αλλά σε καθεστώς κράτησης, ώστε με την απόρριψη του ασύλου να μπορεί να επιστραφεί», ανέφερε.