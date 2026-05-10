Γιώτα Τσιμπρικίδου για τη γέννηση της κόρης της: Νιώθω μουδιασμένη, είναι το απόλυτο θαύμα

Για τη γέννηση της κόρης της μίλησε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, επισημαίνοντας πως είναι μουδιασμένη και αισθάνεται πως πρόκειται για το απόλυτο θαύμα.

Η ραδιοφωνική παραγωγός η οποία γέννησε την Παρασκευή 8 Μαΐου βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 10 Μαΐου και δήλωσε πως είναι απόλυτα ευγνώμων: «Νιώθω μουδιασμένη. Είναι το απόλυτο θαύμα. Το ζούμε μαζί με τον άντρα μου και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι πρώτες ώρες για τις μαμάδες είναι και δύσκολες μέχρι να γνωριστούν, να κοιταχτούν με το παιδί. Το ζω όμως με μεγάλη ευγνωμοσύνη και χαρά. Εύχομαι σε κάθε γυναίκα εκεί έξω που το θέλει, να το ζήσει», είπε.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον σύζυγό της και τα συναισθήματά του μετά τη γέννηση της κόρης τους: «Ο σύζυγός μου είναι ένας πολύ τρυφερός και γλυκός μπαμπάς. Τραγουδάει πια μόνο για την κόρη του. Είναι τρελαμένος. Με τις κόρες οι μπαμπάδες κάτι παθαίνουν με την πρώτη ματιά», ανέφερε.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου έπειτα πρόσθεσε: «Είχα ευχηθεί ένα υγιές, χαρούμενο και τυχερό παιδί και οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί. Η αρχή γίνεται και τώρα ξεκινάνε τα άλλα, τα ωραία και δύσκολα».

Κλείνοντας, η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε το όνομα που θα πάρει η κόρη της: «Θα την φωνάζουμε Φύλλια. Έχει το όνομα της μητέρας του Άγγελου, που προκύπτει από το Τριανταφυλλιά, και Αλεξάνδρα από τον πατέρα μου. Θα είναι Τριανταφυλλιά-Αλεξάνδρα και θα την φωνάζουμε Φύλλια», είπε.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

