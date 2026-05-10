Δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού σήμερα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το “Άλμα Ζωής”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας & Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων και η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Οικογενειακής Μέριμνας συνδιοργανώνουν με τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” Ν. Θεσσαλονίκης, την εκδήλωση ευαισθητοποίησης με τίτλο «Μαμά σ’ αγαπώ!!! Να προσέχεις!!!».

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στις μητέρες, στην οικογένεια και κυρίως στην αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται το μήνυμα ότι η φροντίδα της υγείας ξεκινά από την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη εξέταση. Μέσα από τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, η εκδήλωση επιδιώκει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας σταθερής συμπεριφοράς υγείας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης συμμετέχουν με καλλιτεχνικές δημιουργίες που έχουν φιλοτεχνηθεί από τα παιδιά και τις παιδαγωγούς τους, αναδεικνύοντας με τρυφερό και δημιουργικό τρόπο το μήνυμα της εκδήλωσης. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν εργαστήρια στα οποία γονείς και παιδιά θα φτιάξουν μαζί χειροποίητες κατασκευές.

Με τη συμμετοχή μας στην εκδήλωση διαδίδουμε το μήνυμα «Μαμά σ’ αγαπώ!!! Να προσέχεις!!!» και στηρίζουμε την προσπάθεια για περισσότερη ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.