Χανταϊός: Υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο κρουαζιερόπλοιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών

Η Ισπανία ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο όπου εμφανίστηκε εστία χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, με υγειονομικούς αξιωματούχους να επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποβίβασης, δήλωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Το πρώτο γκρουπ επιβατών, που είναι Ισπανοί, θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο θα διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα

Η διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και θα διαρκέσει έως αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα τοπική ώρα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Υγείας της Ισπανίας.

Οι Ισπανοί θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ θα ακολουθήσουν επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, όπως σημειώνει το Reuters.

Στη συνέχεια, θα απομακρυνθούν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε η υπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ