Δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλεία – Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα, μετά τον θάνατο ενός 20χρονου από λεπτοσπείρωση και την επιβεβαίωση δέκα νέων κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλείας.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό προσωπικό και λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, καθώς στόχος είναι να αποτραπεί ενδεχόμενη περαιτέρω διασπορά των νοσημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrinews.gr, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια με τη συμμετοχή στελεχών του ΕΟΔΥ και των τοπικών υγειονομικών αρχών. Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή της Πάτρας, ανέφερε ότι ξεκινά άμεσα διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των νοσούντων.

Παράλληλα, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από τους ειδικούς, θα χορηγηθεί προληπτική φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους καταυλισμούς εργατών γης, όπου οι υγειονομικές ομάδες αναμένεται να πραγματοποιήσουν ελέγχους και παρεμβάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών νέων περιστατικών.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η άμεση κινητοποίηση έχει ως βασικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τον αποτελεσματικό έλεγχο της κατάστασης, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση των περιστατικών.

Δυτική Αχαΐα Ηλεία

