Συγκλονίζει ο Νικόλαος Ζήσης: Σήμερα τιμάμε και τις σιωπές, τις μάνες που έφυγαν στα Τέμπη

Με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νικόλαος Ζήσης, η σύζυγος του οποίου σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρεται στη Γιορτή της Μητέρας που είναι σήμερα.

Όταν η σύζυγός του, Κατερίνα, σκοτώθηκε στην τραγωδία στα Τέμπη, το παιδί τους ήταν μόλις δύο ετών.

“Σήμερα τιμάμε και τις σιωπές. Τις μανούλες που ξυπνούν με μια απουσία μέσα στο σπίτι και κοιμούνται με ένα «γιατί» μέσα στην καρδιά. Για τις μάνες που έφυγαν εκείνο το καταραμένο βράδυ 28 του Φλεβάρη”, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο κ. Ζήσης.

Η ανάρτησή του

Σήμερα, στη Γιορτή της Μητέρας, δεν γιορτάζουν μόνο τα χαμόγελα και οι αγκαλιές.

Σήμερα τιμάμε και τις σιωπές.

Τις μανούλες που ξυπνούν με μια απουσία μέσα στο σπίτι και κοιμούνται με ένα «γιατί» μέσα στην καρδιά.

Για τις μάνες που έφυγαν εκείνο το καταραμένο βράδυ 28 του Φλεβάρη …

Για εκείνες που από ένα τηλεφώνημα και μετά, ο χρόνος σταμάτησε.

Που κρατούν φωτογραφίες αντί για χέρια και ανάβουν κεριά αντί να στρώνουν τραπέζια.

Για τις μανούλες που έχασαν τα παιδιά τους, με οποιονδήποτε τρόπο.

Καμία λέξη δεν μπορεί να χωρέσει έναν τέτοιο πόνο.

Κι όμως, συνεχίζουν να αναπνέουν, να στέκονται όρθιες, να αγαπούν… ακόμα κι όταν η ζωή τις γονάτισε.

Για τις μάνες που τρέχουν σε νοσοκομεία, σε θαλάμους, σε εξετάσεις και χειρουργεία.

Που ξενυχτούν σε καρέκλες, προσεύχονται σιωπηλά και βρίσκουν δύναμη εκεί που δεν υπάρχει άλλη.

Για εκείνες που φοβούνται κάθε μέρα, αλλά χαμογελούν για να μη φοβηθεί το παιδί τους.

Και για τις γυναίκες που θέλουν τόσο πολύ να γίνουν μητέρες και δεν μπορούν.

Για εκείνες που κουβαλούν μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη, χωρίς να έχουν ακόμα ποιον να κρατήσουν.

Ο πόνος τους είναι αόρατος για πολλούς, μα βαθύς και αληθινός.

Σήμερα δεν χωρούν μόνο λουλούδια και ευχές.

Χωράνε δάκρυα, μνήμη, δύναμη και ελπίδα.

Γιατί μάνα δεν είναι μόνο η παρουσία.

Είναι η αγάπη που μένει, ακόμα κι όταν όλα αλλάζουν.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.

Σε εκείνες που κρατούν τα παιδιά τους αγκαλιά,

σε εκείνες που τα κρατούν μόνο μέσα στην καρδιά τους,

και σε εκείνες που ακόμα περιμένουν το θαύμα να έρθει …..