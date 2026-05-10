MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αντώνης Σρόιτερ για Σία Κοσιώνη: Είναι αξιοπρεπέστατη η αποχώρησή της

|
THESTIVAL TEAM

Το μεσημέρι της Κυριακής (10/5), ο Αντώνης Σρόιτερ βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αποχώρηση της Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, αλλά και για τη δική του πολυετή πορεία στον Alpha, εξηγώντας τι θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε μια επαγγελματική αλλαγή.

«Καταρχάς είναι αξιοπρεπέστατη η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη και αυτό πρέπει να της το πιστώσει οποιοσδήποτε. Όταν ξεκινούσα εγώ το 2009, η Σία είχε ξεκινήσει περίπου έναν χρόνο νωρίτερα από εμένα. Ήμασταν τα πολύ φρεσκάκια τότε της ενημέρωσης», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Σκάω κι εγώ με τη Σία, ας πούμε, δυο παιδάκια τότε. Άξιζε να είναι κανείς μέσα και να δει και τον τρόπο που μας αντιμετώπισαν οι άλλοι ως πολύ νέους, την αμφιβολία».

«Είκοσι χρόνια έχει αφήσει το στίγμα της, μια πάρα πολύ ισχυρή πορεία, και όταν είσαι είκοσι χρόνια στην ενημέρωση δεν μπορεί να σου πει και κανένας κουβέντα», τόνισε ο δημοσιογράφος.

Για την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, ο Αντώνης Σρόιτερ είπε: «Δεν μου πέφτει λόγος να σχολιάσω τι συμβαίνει στο εσωτερικό ενός άλλου καναλιού. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί και όταν δεν ξέρεις καλό είναι να μην μιλάς. Το βέβαιο είναι ότι ούτε η Σία θα χαθεί. Η ζωή συνεχίζεται και οι αλλαγές πολλές φορές στη ζωή είναι και για καλό. 20 χρόνια είναι μια τεράστια πορεία. Τώρα που αποχωρεί η Σία, η οποία είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα από μένα, θα είμαι πλέον ο παρουσιαστής με τα περισσότερα χρόνια σε ένα τηλεοπτικό σταθμό».

Αντώνης Σρόιτερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 19 ώρες πριν

Αυτά είναι τα τρία πιο δημοφιλή ζώδια στην Google

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Συγκινεί η Μαρία Καρυστιανού για τη Γιορτή της Μητέρας: “Μάρθη μου… Για εμένα, η μητρότητα ξαφνικά άλλαξε μορφή”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

“Δεν θα φύγει ζωντανή από την Κρήτη”: Φίλος του Νικήτα σπάει τη σιωπή και αναζωπυρώνει τους φόβους για βεντέτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον άνδρα που δολοφονήθηκε και πέταξαν το πτώμα του στον Λουδία – Έρευνες για τον εντοπισμό της σορού – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Αυτά τα σημάδια μαρτυρούν ότι δεν κινείσαι αρκετά – Σε κάποια δεν πάει ο νους σου

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Δημήτρης Παπανικολάου: Πάθαμε σοκ όταν μας είπαν ότι η κόρη μας ενδέχεται να μη μιλήσει ποτέ κανονικά