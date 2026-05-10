Συγκινεί η Μαρία Καρυστιανού για τη Γιορτή της Μητέρας: “Μάρθη μου… Για εμένα, η μητρότητα ξαφνικά άλλαξε μορφή”

Σε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας που είναι σήμερα.

Απευθυνόμενη στην κόρη της Μάρθη, γράφει πως “σήμερα η σκέψη μου σταματά σε εκείνα τα πρωινά που δεν ξημέρωσαν με το χαμογελό σου και στα “σ’ αγαπώ” που έμειναν μετέωρα στον αέρα.”

Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι “μάνα δεν είναι μόνο αυτή που ανατρέφει, είναι και αυτή που περιφρουρεί τα παιδιά της, ακόμα κι όταν εκείνα δεν μπορούν πια να μιλήσουν”.

Τέλος εύχεται “χρόνια πολλά στις γλυκές μητέρες που παλεύουν μόνες με τις σκιές, που δεν δέχονται το “έτσι είναι τα πράγματα”, που γίνονται η φωνή εκείνων που έφυγαν άδικα, που κρατούν την ελπίδα ζωντανή μέσα από τα ερείπια, που μετατρέπουν τον πόνο σε ασπίδα για τα παιδιά όλου του κόσμου. Στις μητέρες που δεν λύγισαν, που δεν συμβιβάστηκαν και που διδάσκουν πως η αγάπη της μάνας είναι η πιο ανίκητη δύναμη. Στις μητέρες που κοιτούν τον ουρανό και χαμογελούν με πόνο, αλλά και σε εκείνες που η αγκαλιά τους είναι το μόνο ασφαλές καταφύγιο στον κόσμο”.