Θεσσαλονίκη: “Δεν ξέρουμε γιατί τον σκότωσαν ούτε ποιοι ήταν”, λέει ο ξάδερφος του 54χρονου που πέταξαν το πτώμα του στον Λουδία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της σορού ενός 54χρονου άνδρα στον ποταμό Λουδία, στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα. Κίνητρο της στυγερής δολοφονίας φαίνεται να ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών, ενώ κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του εγκλήματος έπαιξε η μαρτυρία ενός πολίτη σε αστυνομικό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στις Αρχές, το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις άνδρες -ο δολοφονημένος και οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 44 και 43 ετών- μετέβησαν σε σπίτι ενός Ρομά στην περιοχή των Κυμίνων, προκειμένου να πάρουν ναρκωτικές ουσίες που φέρεται να είχε κρύψει στο σημείο το θύμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο δεν υπήρχαν τα ναρκωτικά που περίμεναν να βρουν. Τότε ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, άρπαξε το όπλο του τρίτου της παρέας και τον εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι, θεωρώντας πως εκείνος τον είχε κοροϊδέψει.

Ο ξάδερφος του θύματος σοκαρισμένος μίλησε στο newsit.gr για το περιστατικό.

«Δεν γνωρίζουμε πως έγινε αυτό το κακό. Πριν από λίγη ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον ξάδελφο μου. Ψάχνουν τώρα το πτώμα του στον ποταμό Λουδία. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να έγινε και ποιοι ήταν αυτοί που το έκαναν. Αυτά είναι τα προσωπικά του καθενός. Μάλωσαν μεταξύ τους τώρα αυτοί. Ο καθένας ξέρει μόνο τη δική του ψυχή. Δεν έβγαινε συχνά στο χωριό μας, δεν τον βλέπαμε συχνά. Ήταν και πατέρας, είχε και εγγονάκια κιόλας», είπε ο ξάδερφος του θύματος.