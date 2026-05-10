MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: “Δεν ξέρουμε γιατί τον σκότωσαν ούτε ποιοι ήταν”, λέει ο ξάδερφος του 54χρονου που πέταξαν το πτώμα του στον Λουδία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της σορού ενός 54χρονου άνδρα στον ποταμό Λουδία, στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα. Κίνητρο της στυγερής δολοφονίας φαίνεται να ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών, ενώ κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του εγκλήματος έπαιξε η μαρτυρία ενός πολίτη σε αστυνομικό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στις Αρχές, το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις άνδρες -ο δολοφονημένος και οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 44 και 43 ετών- μετέβησαν σε σπίτι ενός Ρομά στην περιοχή των Κυμίνων, προκειμένου να πάρουν ναρκωτικές ουσίες που φέρεται να είχε κρύψει στο σημείο το θύμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο δεν υπήρχαν τα ναρκωτικά που περίμεναν να βρουν. Τότε ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, άρπαξε το όπλο του τρίτου της παρέας και τον εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι, θεωρώντας πως εκείνος τον είχε κοροϊδέψει.

Ο ξάδερφος του θύματος σοκαρισμένος μίλησε στο newsit.gr για το περιστατικό.

«Δεν γνωρίζουμε πως έγινε αυτό το κακό. Πριν από λίγη ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον ξάδελφο μου. Ψάχνουν τώρα το πτώμα του στον ποταμό Λουδία. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να έγινε και ποιοι ήταν αυτοί που το έκαναν. Αυτά είναι τα προσωπικά του καθενός. Μάλωσαν μεταξύ τους τώρα αυτοί. Ο καθένας ξέρει μόνο τη δική του ψυχή. Δεν έβγαινε συχνά στο χωριό μας, δεν τον βλέπαμε συχνά. Ήταν και πατέρας, είχε και εγγονάκια κιόλας», είπε ο ξάδερφος του θύματος.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Η Μόσχα λέει ότι η Ουκρανία παραβιάζει την εκεχειρία με drones και πυρά πυροβολικού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πορεία και αγώνας δρόμου σήμερα στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και των αδικοχαμένων φιλάθλων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Λευκάδα: Σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone – Αποκλεισμένη η περιοχή που εντοπίστηκε

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Γιώτα Τσιμπρικίδου για τη γέννηση της κόρης της: Νιώθω μουδιασμένη, είναι το απόλυτο θαύμα

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Αυτά τα σημάδια μαρτυρούν ότι δεν κινείσαι αρκετά – Σε κάποια δεν πάει ο νους σου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για ρυθμίσεις χρεών σε τράπεζες, servicers και εφορία