Ναταλία Γερμανού για Ακύλα: Την άλλη Κυριακή θα πανηγυρίζουμε με ελληνικές σημαίες

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προσπάθεια του Ακύλα για την Eurovision 2026 και η Ναταλία Γερμανού, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, επανέλαβε με θέρμη την πρόβλεψη της.

“Ο Ακύλας το ’χει φέρει ήδη και δεν το ξέρουμε. Σας το ’χω πει ότι πιστεύω ότι θα κερδίσουμε φέτος, ε; Το 2005 δεν το ‘χα πει καν, απλά προσευχόμουνα. Φέτος εγώ το πιστεύω, πολύ. Ότι θα κερδίσει, ότι θα κερδίσουμε” είχε σημειώσει χαρακτηριστικά την περασμένη Κυριακή στον αέρα της εκπομπής.

Έτσι, μια εβδομάδα αργότερα και δη δυο μέρες πριν την πρώτη εμφάνιση του νεαρού καλλιτέχνη στη σκηνή της Eurovision, η Ναταλία Γερμανού επισήμανε με νόημα το εξής στους συνεργάτες της.

“Εγώ το ‘χω πει, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι τέτοια ώρα, την άλλη Κυριακή, εμείς θα πανηγυρίζουμε με ελληνικές σημαίες σε όλο του στούντιο”.

“Να σα πω πως, επειδή κυκλοφορούμε με την ελληνική σημαία εδώ στη Βιέννη, όσοι μας βλέπουν, είτε είναι από εδώ είτε είναι από άλλες χώρες που έχουν έρθει για τον διαγωνισμό, μας λένε δυο λέξεις. Ακύλα, ferto” επισήμανε, τότε, ο Στέφανος Χαρπαντίδης για να σχολιάσει με χαμόγελο η Ναταλία Γερμανού και το εξής.