Ο ανεβασμένος Άρης νίκησε ξανά τον ΟΦΗ

Ο βελτιωμένος Άρης επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-1 στο “Κλ. Βικελίδης” για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 της Super League.

Στο 10΄ οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή του αγώνα, με τον Γκαρέ να σουτάρει άστοχα από καλή θέση, ενώ ένα λεπτό αργότερα το σουτ του Κουαμέ από το ύψος της περιοχής πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λίλο. Οι “κιτρινόμαυροι” ήταν ανώτεροι στο πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης και το εξαργύρωσαν στο 19΄, όταν και άνοιξαν το σκορ ύστερα από ωραία συνεργασία και ασίστ του Κουαμέ στον Γκαρέ, που πλάσαρε εύστοχα με το αριστερό παρά την προσπάθεια του Λίλο να αντιδράσει.

Ο ρυθμός του ματς έπεσε ελαφρώς μετά το γκολ, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία τους με το άστοχο σουτ του Φούντα στο 32΄. Εκτός εστίας πέρασε και η κεφαλιά του Νους στο 34΄, με τον ΟΦΗ να ανεβάζει στροφές σε εκείνο το διάστημα και να χάνει αξιόλογη ευκαιρία στο 35ο λεπτό, με τον Αθανασιάδη να επεμβαίνει στο επικίνδυνο γύρισμα του Νους. Οι παίκτες του Άρη ανέκτησαν τον έλεγχο, και αφού απείλησαν με τον Λίλο να σταματά το τελείωμα του Γένσεν στο 41΄, έφτασαν και σε δεύτερο γκολ στο 42΄., αφού έπειτα από σέντρα του Ντουντού, ο Κουαμέ νίκησε κατά κράτος τον Αθανασίου στον αέρα και με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Στο 44ο λεπτό, ο Αθανασιάδης απέκρουσε το σουτ του Κανελλόπουλου, στην τελευταία σημαντική φάση του ημιχρόνου.

Ο ΟΦΗ επιχείρησε να μπει πιο δυνατά στην επανάληψη, όμως ο Άρης είχε και πάλι την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, με το εντυπωσιακό σουτ του Ράτσιτς που σταμάτησε στο δοκάρι στο 60΄. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με χαμένο τετ α τετ του Νους στο 65΄, καθώς ο Αθανασιάδης νίκησε τον Αργεντίνο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε μια ακόμη ποιοτική επέμβαση στο σουτ του Καραχάλιου στο 75΄, και στο 78΄ οι γηπεδούχοι έβαλαν το… κερασάκι στην τούρτα με σκόρερ και πάλι τον Κουαμέ, που εκτέλεσε με αριστερό πλασέ έπειτα από το γύρισμα του Γιαννιώτα. Ο ΟΦΗ έβαλε το… γκολ της τιμής με εκπληκτικό τελείωμα του Νέιρα στο 88ο λεπτό για το τελικό 3-1.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Γένσεν, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γκαρέ, Ντουντού, Κουαμέ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Φούντας, Νους, Ισέκα

Η 4η αγωνιστική των playoffs (5-8) της Super League:

Άρης – ΟΦΗ 3-1

Βόλος – Λεβαδειακός 0-3

Πηγή: ertsports.gr