Επεισόδια στο ντέρμπι ανόδου της Γ’ Εθνικής Πύργος-Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε παίκτης μετά από ρίψη αντικειμένων, αποχώρησαν οι ομάδες και οι διαιτητές

Με επεισοδιακό τρόπο εξελίχθηκε η κρίσιμη αναμέτρηση για τα μπαράζ ανόδου στη Superleague 2 ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυνθο!

Οι δύο ομάδες έχουν ως στόχο την άνοδο κι η αναμέτρηση του Πύργου ήταν καθοριστική.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κόκκορη και λίγα λεπτά αργότερα η ομάδα του Ζακύνθου ισοφάρισε με πέναλτι.

Κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών ένα από τα δεκάδες μπουκάλια που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο τραυμάτισε παίκτη στο κεφάλι.

Παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν κι αφού αρχικά φάνηκε πως το ματς θα ξαναρχίσει τελικά ο παίκτης έπεσε στο έδαφος κι αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο.

Μετά από μια σύντομη σύσκεψη όλων των υπευθύνων του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε σε όλους την άγουσα προς τα αποδυτήρια με αποτέλεσμα την διακοπή της αναμέτρησης!