Απίστευτο τροχαίο στον Καναδά: Μηχανή εκτοξεύτηκε και κατέληξε να κρέμεται από φανάρι μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στον Καναδά, όταν μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εκτοξεύτηκε στον αέρα, καταλήγοντας να κρέμεται από στύλο φαναριού.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 στη Scott Road. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με μεγάλη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα εκτοξευθεί και να κρεμαστεί πάνω στο φανάρι.

A motorcycle struck a car at a Scott Road intersection near the Surrey-Delta border on Saturday afternoon, launching the bike onto an overhead traffic light pole where it hung suspended.



The motorcyclist was taken to hospital with serious but… pic.twitter.com/TrrNTsFnBJ May 10, 2026

Οι εικόνες από το σημείο προκάλεσαν σοκ, καθώς περαστικοί και οδηγοί παρακολουθούσαν έκπληκτοι το δίκυκλο να κρέμεται από τον στύλο μετά τη σύγκρουση. Φωτογραφίες και βίντεο από το περιστατικό κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Surrey/Delta border, BC: Motorcyle lodged on a traffic pole on Scott Rd following a collision between a vehicle and a motorcycle. Delta Police say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. pic.twitter.com/sBPxGRO8um May 10, 2026

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο οδηγός της μοτοσικλέτας επέζησε. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, υπέστη σοβαρά τραύματα, ωστόσο η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, με αρκετούς να κάνουν λόγο για πραγματικό θαύμα.



Αντίθετα, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε και αποχώρησε από το περιστατικό χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.



Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εντυπωσιακό τροχαίο.