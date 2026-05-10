Κρήτη: Κλειστό αύριο το ΕΠΑΛ Μοιρών – Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας

Ο δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι, έπειτα από απόφαση του Δημάρχου, το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών θα παραμείνει κλειστό αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας.

Για οποιαδήποτε νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.

Κρήτη Μηνιγγίτιδα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

