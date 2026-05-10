Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη σου ανάσα έγινε ο λόγος που θα παλεύω για πάντα με όλη μου την ψυχή

Μια ξεχωριστή δημοσίευση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου, λίγα λεπτά πριν τις 8 το βράδυ της Κυριακής, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram λόγω της ημέρας της γιορτής της Μητέρας.

Η λαμπερή παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Alpha, η οποία και έγινε για πρώτη φορά μανούλα πριν από περίπου ενάμιση μήνα, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους όλα τα συναισθήματα που την κατακλύζουν αυτή τη στιγμή για την πρώτη της “γιορτή” σ’ αυτή τη μέρα.

Έτσι, όπως είδαμε, η Κατερίνα Καινούργιου ανήρτησε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από τα πρώτα λεπτά που πήρε στην αγκαλιά της την κορούλα της συνοδεύοντας το με τα εξής λόγια.

“Και τότε γεννήθηκες εσύ… Και μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ. Η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου. Η πρώτη σου ανάσα έγινε ο λόγος που θα παλεύω για πάντα με όλη μου την ψυχή”.

“Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το βλέμμα, αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες” καταλήγει η Κατερίνα Καινούργιου σ’ αυτό το νέο διαδικτυακό της μοίρασμα, το βράδυ της Κυριακής.