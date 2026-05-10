Δ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Συγκίνηση στην ονοματοδοσία του Κλειστού Σχολικού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων σε “Ιωάννης Ιωαννίδης”

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η τελετή ονοματοδοσίας του κλειστού σχολικού γυμναστηρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά και Μαραθώνος στους Αμπελόκηπους, το οποίο πλέον φέρει το όνομα «Ιωάννης Ιωαννίδης».

Η απόφαση ελήφθη με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αμπελοκήπων–Μενεμένης και Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, και με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών

του 7ου Δημοτικού Σχολείου, του 3ου Γυμνασίου και του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπελοκήπων και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα φιλικό παιχνίδι μπάσκετ στην κατηγορία U13 (Under 13), μεταξύ του Α.Σ. Άρης Μπάσκετ και των αθλητικών τμημάτων του Μπάσκετ Αμπελοκήπων–Μενεμένης. Το παιχνίδι ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Ιωάννη Ιωαννίδη, τιμώντας το άθλημα που ο ίδιος αγάπησε και υπηρέτησε με πάθος σε όλη του τη ζωή. Την τελετή ονοματοδοσίας τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, ο οποίος απηύθυνε λόγο βαθιάς τιμής για τον Ιωάννη Ιωαννίδη. Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο ήθος, την εργατικότητα, την πίστη και την αυθεντικότητα που χαρακτήριζαν τον εκλιπόντα, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε άνθρωπος που

τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό και προσέφερε με συνέπεια στην κοινωνία.

Ακολούθησε η ομιλία του Δημάρχου Αμπελοκήπων–Μενεμένης και Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, ο οποίος αναφέρθηκε με συγκίνηση στη ζωή και την πορεία του Ιωάννη Ιωαννίδη. Μίλησε για τον άνθρωπο που διακρινόταν για το πάθος και την εντιμότητά του, για τον προπονητή που

συνέδεσε το όνομά του με τη «χρυσή εποχή» του Άρη τη δεκαετία του 1980, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση του μπάσκετ στην Ελλάδα και κατακτώντας 12 Πρωταθλήματα και 6 Κύπελλα Ελλάδας. Αναφέρθηκε επίσης στον πολιτικό Ιωαννίδη, που υπηρέτησε με συνέπεια τη Βουλή των Ελλήνων και τα Υπουργεία στα οποία διετέλεσε Υφυπουργός. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη στενή σχέση του Ιωαννίδη με την περιοχή των Αμπελοκήπων–Μενεμένης και τη συμβολή του στην επίλυση χρόνιων ζητημάτων, όπως η παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» και του οικοπέδου του Δασαρχείου δίπλα στο ΙΚΑ Αμπελοκήπων.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία της συζύγου και της κόρης του Ιωάννη Ιωαννίδη, οι οποίες παρέστησαν στην εκδήλωση. Σε σύντομο χαιρετισμό της, η κόρη του εκλιπόντος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την τιμή που αποδίδεται στη μνήμη του πατέρα της, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση αυτή αποτελεί για την οικογένεια μια βαθιά συγκινητική στιγμή. Ο Δήμαρχος παρέδωσε στη συνέχεια την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και αγαλματίδιο με στεφάνι

κλαδιού ελιάς, σύμβολο τιμής, ευγενούς άμιλλας και αθλητικού ιδεώδους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία κ. Σταύρος Καλαφάτης, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άννα Ευθυμίου, καθώς και οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Κουβέλας και κ. Ευστράτιος (Στράτος) Σιμόπουλος. Παρών ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ελευθέριος Κυρίζογλου. Εκ μέρους του Γραφείου του Πρωθυπουργού παρέστη ο κ. Γιάννης Παπαγεωργίου.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Κουσενίδης, οι Αντιδήμαρχοι Αμπελοκήπων–Μενεμένης: κ. Παύλος Κεσόγλου, κ. Γαβριήλ Παναγιωτίδης, κ. Ηλίας Γρούγιος, κ. Θεόδωρος Σιδηρόπουλος, κ. Ελένη Γκαγκαρίδου, κ. Αμβρόσιος Λαζαρίδης, κ. Μαρία Αποστολίδου, καθώς και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γεώργιος Καζαντζίδης, κ. Ευθύμιος Τεκτονίδης, κ. Μιχάλης Ραλλίδης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κ. Ουρανία Ιακωβάκη.

Παρόντες ήταν ακόμη ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΆΡΗΣ κ. Χάρης Παπαγεωργίου, ο πρώην καλαθοσφαιριστής του ΆΡΗ κ. Σάββας Ηλιάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ κ. Μπάνε Πρέλεβιτς, ο κ. Νίκος Χασόπουλος πρώην προπονητής του ΆΡΗ, ο κ. Γεώργιος Μπουσβάρος (Μπασκετάνθρωπος) καθώς και ο κ. Μάκης Καλανταρίδης πρώην προπονητής του ΗΡΑΚΛΗ.

Σε ένδειξη τιμής για την παρουσία τους, οι κ. Μπάνε Πρέλεβιτς, κ. Χάρης Παπαγεωργίου και Μάκης Καλεντερίδης παρέλαβαν αντίγραφο του Διατάγματος περί συστάσεως των Δήμων (Ναύπλιο, 1834), ενώ οι κ. Σάββας Ηλιάδης, κ. Νίκος Χασόπουλος και κ. Γεώργιος Μπουσβάρος έλαβαν την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.Παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΕΣΘ κ. Άγγελος Ταλαμπίρης, ο Πρόεδρος του ΜΑΟ Δημόκριτος κ. Γεώργιος Δελιτζάκης και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της «ΕΛΠΙΣ» Αμπελοκήπων κ. Άκης Ιακωβίδης.

“Η ονοματοδοσία του γυμναστηρίου αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με πάθος τον αθλητισμό, την παιδεία και την κοινωνία. Το όνομα «Ιωάννης Ιωαννίδης» θα αποτελεί πλέον μια διαρκή υπενθύμιση των αξιών του και θα εμπνέει τις νέες γενιές μαθητών και αθλητών που θα δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης.