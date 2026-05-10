MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Παπανικολάου: Πάθαμε σοκ όταν μας είπαν ότι η κόρη μας ενδέχεται να μη μιλήσει ποτέ κανονικά

|
THESTIVAL TEAM

Για την κόρη του η οποία βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμά-δες», περιγράφοντας την στιγμή που έγινε η διάγνωση.

«Όταν μας φώναξαν για την κόρη μου την Άρια, η οποία όπως έχει πει, είναι στο φάσμα του αυτισμού, μας είπαν να πάμε σε γιατρό και προτρέπω τον κόσμο να πάει. Όταν έκαναν τα τεστ μας είπαν καθίστε.

Η κόρη σας είναι στο φάσμα του αυτισμού, ενδέχεται να μη δέσει ποτέ τα κορδόνια της και να μην μιλήσει ποτέ κανονικά. Στην αρχή ήταν ένα σοκ, έτσι όπως στο λέει ο άλλος. Η διάγνωση ήταν σωστή, πρέπει να προσέχουμε στην πρόγνωση. Πρέπει πάντα να αφήνουμε μια ελπίδα για οτιδήποτε στους ανθρώπους», είπε ο Δημήτρης Παπανικολάου.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, ο ίδιος ξεκίνησε άμεσα να ασχολείται με το θέμα της κόρης του, δίνοντας ως πατέρας απόλυτη προτεραιότητα.

«Ήταν ένα σοκ όταν άκουσα τη λέξη αυτισμός, αλλά δεν χάσαμε ούτε μέρα δουλειάς. Δεν έχουμε τύψεις ως γονείς. Πρέπει να πας να ξεκινήσεις δουλειά, είναι κάτι που θα το βρεις μπροστά σου», είπε ο Δημήτρης Παπανικολάου.

Δημήτρης Παπανικολάου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Βενιζέλος για υποκλοπές: Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έπρεπε να εξαιρεθεί από την υπόθεση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ντμίτρι Πεσκόφ: Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να διανυθεί για μία συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: “Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά, οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε” – Τι είπε ο λιμενεργάτης που το ρυμούλκησε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για ρυθμίσεις χρεών σε τράπεζες, servicers και εφορία