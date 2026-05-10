Τραμπ: “Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη”
«Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοήθησα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Corriere della Sera.
Με αυτό τον τρόπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.
Ο Ντ. Τραμπ τόνισε επίσης ότι «εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των στρατιωτών ΗΠΑ που βρίσκονται στις ιταλικές βάσεις».
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
