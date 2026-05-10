Διάσωση 56 μεταναστών από τη Frontex νότια της Κρήτης

Συνολικά 56 αλλοδαποί εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (10/5) μέσα σε λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Ο εντοπισμός τους πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της Frontex, στο πλαίσιο επιχείρησης επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διάσωσή τους.

Σκάφος της Frontex προσέγγισε τη λέμβο και προχώρησε στην περισυλλογή των 56 ατόμων, τα οποία μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

