Θεσσαλονίκη: 14 προσαγωγές μελών του Ρουβίκωνα για παρέμβαση σε κατάστημα εστίασης

Σε προσαγωγές μελών του Ρουβίκωνα για παρέμβαση σε κατάστημα προχώρησε σήμερα το μεσημέρι η Ελληνική Αστυνομία σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 14 άτομα μετέβησαν σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία της Θέρμης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρέμβαση. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε προσαγωγές των ατόμων. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για έλεγχο και ταυτοποίηση στοιχείων.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία για το συμβάν.