MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 14 προσαγωγές μελών του Ρουβίκωνα για παρέμβαση σε κατάστημα εστίασης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε προσαγωγές μελών του Ρουβίκωνα για παρέμβαση σε κατάστημα προχώρησε σήμερα το μεσημέρι η Ελληνική Αστυνομία σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 14 άτομα μετέβησαν σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία της Θέρμης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρέμβαση. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε προσαγωγές των ατόμων. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για έλεγχο και ταυτοποίηση στοιχείων.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία για το συμβάν.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χανιά: 62χρονη εντοπίστηκε νεκρή – Την αναζητούσαν οι συγγενείς της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Μαθητές και μαθήτριες του 1ου πειραματικού δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης παρήλασαν στη Βοστώνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Καλλιθέα: Η στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου που πυροβόλησε με ούζι και τραυμάτισε γυναίκα – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηράκλειο: Μετά το γλέντι βγήκαν τα μαχαίρια σε καταυλισμό Ρομά – Ένας τραυματίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

“Ο πατέρας μου πέθανε για δεύτερη φορά” – Ραγίζει καρδιές η κόρη του 63χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο έξω από τη Βουλή

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου για Metallica: Εγώ νομίζω ότι παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια