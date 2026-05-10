Πεσκόφ: H Αρμενία παρέχει μία πλατφόρμα για αντι-ρωσικά σχόλια στον Ζελένσκι

Η Ρωσία “θεωρεί απαράδεκτη” την ενέργεια της Αρμενίας να παρέχει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι “μία πλατφόρμα για αντι-ρωσικά σχόλια”, φέρεται να δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Ρωσία αναμένει μία εξήγηση από την Αρμενία για το ζήτημα αυτό, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

