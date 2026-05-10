Ιωάννα Μαλέσκου: Παρότι είναι τριών η Μαρίλια, βλέπω πόσο δελεαστικές είναι οι οθόνες

THESTIVAL TEAM

Το πρωί της Κυριακής (10/5), μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η Ιωάννα Μαλέσκου σχολίασε τον νέο νόμο σχετικά με τη χρήση κινητών από ανηλίκους, εκφράζοντας τη διαφωνία της με τη λογική των αυστηρών απαγορεύσεων.

«Βασικά, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Εγώ δεν ενστερνίζομαι αυτή την άποψη, παρότι καταλαβαίνω. Παρότι δεν έχει χρήση του κινητού, και είναι τριών η Μαρίλια, η νέα γενιά με το πόσο εξοικειωμένη είναι με τις οθόνες, και εντάξει, μην κρυβόμαστε, είναι πάρα πολύ δελεαστικό», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέκσου.

Και πρόσθεσε: «Με το που βλέπει φως, οτιδήποτε σχετίζεται με την οθόνη. Αλλά και τις εικόνες που έχουν από τους γονείς, μόνιμα με ένα κινητό στο χέρι, σε κάθε φάση της ζωής τους. Από ‘κει και πέρα, θεωρώ ότι το όριο, και το πώς και τι επεξεργάζεσαι ιδίως μεγαλώνοντας το παιδί, είναι κάτι που έχει να κάνει με τον γονιό.

Από το να μην ξέρω μεγαλώνοντας, ακόμα είναι μικρή η μικρή μου, αλλά μεγαλώνοντας, από το να μην ξέρεις πού μπαίνει το παιδί σου… κάνε έναν ωραίο διάλογο. Και αυτό που λένε ότι μπορεί να είναι αργά και να μην προλαβαίνεις, εγώ, ανθρώπινα θέλω να πω, ότι δεν το ενστερνίζομαι».

