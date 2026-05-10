Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 10η Μαΐου

1503 Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική -παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιρειών- και τα ονομάζει Λας Τορτούγας, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει.

1859 Συγκρούσεις σημειώνονται στην Αθήνα, μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. (Σκιαδικά)

1902 Ιατρικό επίτευγμα στην Αθήνα. Ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγγίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή του ολόκληρο το δεξιό νεφρό του. Η εγχείρηση αυτή έχει ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις ένα τοις χιλίοις.

1933 Φοιτητές μέλη του Ναζιστικού Κόμματος καίνε βιβλία των Μαρξ, Φρόιντ, Μπρεχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτηρίζουν «αντιγερμανικά».

1956 Εκτελούνται από τις βρετανικές αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην αγχόνη ψάλλοντες τον εθνικό ύμνο και ζητωκραυγάζοντες υπέρ της Ενώσεως.

2010 Συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.

Γεννήσεις

1899 Φρεντ Αστέρ, Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. (Θαν. 22/6/1987)

1905 Μάρκος Βαμβακάρης, ρεμπέτης. (Θαν. 8/2/1972)

1960 Μπόνο Βοξ ή Μπόνο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Πολ Ντέιβιντ Χιούζον, Ιρλανδός τραγουδιστής των U2.

Θάνατοι

1556 Λέοναρντ Φουξ, Γερμανός βοτανολόγος, που έδωσε το όνομά του στο φυτό Φούξια. (Γεν. 17/1/1501)

1995 Γιώργος Κανδύλης, Έλληνας πολεοδόμος και αρχιτέκτονας. (Γεν. 1913)

2009 Διαμαντής Πατέρας, Έλληνας εφοπλιστής και γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού την περίοδο που η ομάδα έπαιξε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης εναντίον του Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ, πατέρας του πρώην προέδρου του Παναθηναϊκού Νικόλα Πατέρα.

Γιορτάζουν

Σίμων, Σιμωνία.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αργανίας

Παγκόσμια Ημέρα Δίκαιου Εμπορίου

Παγκόσμια Ημέρα Λύκου