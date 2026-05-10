MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Χανταϊός: Ομάδες επιβατών και του πληρώματος αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο

|
THESTIVAL TEAM

Ομάδες επιβατών και του πληρώματος αποβιβάζονται σήμερα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από το ξέσπασμα του χανταϊού για να απομακρυνθούν στις χώρες καταγωγής τους, ενώ τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κι αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο, Δευτέρα.

Κανένας από τους επιβάτες δεν έχει συμπτώματα του ιού, ενώ έχουν μεταφερθεί στο αεροδρόμιο της Τενερίφης σε στρατιωτικές βάσεις, για να εγκαταλείψουν το νησί με κυβερνητικά αεροσκάφη που έχουν στείλει οι χώρες καταγωγής τους, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Ισπανίας δίνοντας έμφαση στο ότι οι επιβάτες δεν θα έχουν επαφή με το κοινό.

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει καραντίνα 42 ημερών για όλους τους επιβάτες του πλοίου από σήμερα, Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 λεπτά πριν

Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβαίνοντες Καμένα Βούρλα – Άναψαν καπνογόνο και τους διέσωσε το Λιμενικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Βενιζέλος για υποκλοπές: Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έπρεπε να εξαιρεθεί από την υπόθεση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η μαρτυρία που ξεσκέπασε τη δολοφονία στα Κύμινα – Έριξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βοιωτία: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν κασετίνα με 100.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 35 λεπτά πριν

Κικίλιας για Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Συναγερμός στην Ιταλία για τον χανταϊό: Τέσσερα άτομα σε επιτήρηση που ήρθαν σε επαφή με κρούσμα – Σε καραντίνα γυναίκα στη Φλωρεντία