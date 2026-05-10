Κεραμέως: Θα ψηφίσει θετικά το ΠΑΣΟΚ για το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Με ανάρτησή της, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως απάντησε στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, η κα Κεραμέως έγραψε μεταξύ άλλων ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας ήδη υπάρχουν ρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση και αναρωτήθηκε αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα το υπερψηφίσει ή θα ψηφίσει αρνητικά όπως έκανε, σύμφωνα με την ίδια, με το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της υπουργού Εργασίας

«Καλοδεχούμενες …κι ας άργησαν οι θέσεις του @pasok για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση αυτή εμπεριέχονται ήδη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που βρίσκεται σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους εδώ και ενάμιση μήνα. Άραγε σε αυτό θα ψηφίσει θετικά το ΠΑΣΟΚ, ή θα ακολουθήσει το στείρο και ανακόλουθο δρόμο που χάραξε στο νομοσχέδιο της Ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στο οποίο ψήφισε ΟΧΙ επί της αρχής και ΝΑΙ στα βασικά άρθρα;»