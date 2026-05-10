MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Θα ψηφίσει θετικά το ΠΑΣΟΚ για το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με ανάρτησή της, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως απάντησε στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, η κα Κεραμέως έγραψε μεταξύ άλλων ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας ήδη υπάρχουν ρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση και αναρωτήθηκε αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα το υπερψηφίσει ή θα ψηφίσει αρνητικά όπως έκανε, σύμφωνα με την ίδια, με το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της υπουργού Εργασίας

«Καλοδεχούμενες …κι ας άργησαν οι θέσεις του @pasok για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση αυτή εμπεριέχονται ήδη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που βρίσκεται σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους εδώ και ενάμιση μήνα. Άραγε σε αυτό θα ψηφίσει θετικά το ΠΑΣΟΚ, ή θα ακολουθήσει το στείρο και ανακόλουθο δρόμο που χάραξε στο νομοσχέδιο της Ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στο οποίο ψήφισε ΟΧΙ επί της αρχής και ΝΑΙ στα βασικά άρθρα;»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Super League: Πού θα δείτε τα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των playoffs

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από 41 κιλά κάνναβης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χαλκιδική: Έκλεισε για πάνω από μία ώρα η Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη λόγω τροχαίου

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημάδι στο μέτωπο και το ατύχημα που τον κράτησε μακριά από την πίστα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο 9ος Λαϊκός δρόμος “Παναγιώτης Αφαλής” – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Καλλιθέα: Η στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου που πυροβόλησε με ούζι και τραυμάτισε γυναίκα – Δείτε βίντεο