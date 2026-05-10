Μητέρα Τσιτσιπά: Υπερβολικά έντονη συναισθηματικά η σχέση του Στέφανου με τον πατέρα του, κατέληγε να τους καταστρέφει

H μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Τζούλια Σαλνικόβα, παραχώρησε συνέντευξη σε ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του γιου της αλλά και τη σχέση που έχει ο Έλληνας τενίστας με τον πατέρα του και προπονητή του, Απόστολο.

Παράλληλα, η Τζούλια Σαλνικόβα τοποθετήθηκε για τη νέα σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά, υποστηρίζοντας ότι η Κρίστεν Τομς του “έχει προσφέρει μια συναισθηματικά πολύ άνετη ζωή”.

Η συνέντευξη της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά στο “BB Tennis”

«Στην καριέρα του ως junior, ήμουν αυτή που ταξίδευε μαζί του, προετοιμαζόταν για αγώνες και δούλευε πάνω σε τακτικές και στρατηγική. Ήμασταν πολύ κοντά και καταλαβαινόμασταν χωρίς λόγια. Όταν άρχισε να μεγαλώνει ο Στέφανος, χρειάστηκε κάτι νέο. Για χρόνια αμφέβαλλε και δεν ήθελε να με ακούει. Κάποιες φορές με άφηνε να βοηθάω και κάποιες άλλες όχι. Από φέτος νιώθω ξανά τη δεμένη τενιστική σχέση μαζί του και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη. Ακούει σχεδόν όλες τις συμβουλές μου, αλλά γενικά εγώ μιλάω λίγο, δεν χρειάζεται να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια».

Για τη συνεργασία του με τον πατέρα του και το που βρίσκεται τώρα η σχέση τους, είπε: «Το μόνο που έπρεπε να συμβεί πριν ήταν να πάρει μια πρωτοβουλία ο Στέφανος και αυτό συνέβη. Τώρα θα βαθμολογούσα τη σχέση τους με 7,5 στα 10. Πριν ήταν και στο 9, αλλά ήταν υπερβολικά έντονη συναισθηματικά και κατέληγε να τους καταστρέφει».

Για τη σύντροφο του Στέφανου Τσιτσιπά, Κρίστεν Τομς, επισήμανε: «Έχουμε έναν εντελώς άμεσο διάλογο τώρα, παλιότερα ποτέ δεν ξεκινούσε βαθιές συζητήσεις. Τώρα ο ίδιος τις ξεκινάει, προτείνει να μιλήσουμε για τένις ή άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι έχει ωριμάσει από κάθε άποψη και επίσης τον έχει βοηθήσει πολύ η παρουσία της συντρόφου του. Του έχει προσφέρει μια συναισθηματικά πολύ άνετη ζωή. Νιώθω λες και τη γνωρίζω 90 χρόνια. Είναι πολύ γλυκό κορίτσι, καταλαβαίνει από τένις, έπαιξε στο κολέγιο, ενώ τώρα έχει χτίσει τη δική της καριέρα στο μάρκετινγκ… Επικοινωνούν ακόμα και μέσω επιστολών. Δεν μιλούν μόνο στο τηλέφωνο ή με μηνύματα, γράφουν πραγματικά γράμματα. Ο Στέφανος πάντα ονειρευόταν μια τέτοια σχέση και αυτή ήρθε».

Αναφορικά στην προηγούμενη σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα είπε: «Προσπαθούσε υπερβολικά. Σ’ αυτή την ηλικία τα πράγματα πρέπει να έρχονται πιο φυσικά και αληθινά. Οι προσπάθειες έρχονται αργότερα, όταν υπάρχουν παιδιά, ευθύνες. Είχε αρχίσει να πιέζεται μέσα σ’ αυτή τη σχέση. Στην πραγματικότητα, είχε ανάγκη από μια συγκεκριμένη αίσθηση κενού και προσωπικού χώρου γύρω του. Κυρίως, από μια ‘σιωπή’ σε σχέση με τις φωτογραφίες που ανέβαζαν ασταμάτητα και στις οποίες έδιναν τεράστια σημασία, καθώς και με τα media στα οποία βρίσκονταν συνεχώς εκτεθειμένοι. Παρόλο που έλεγε ότι όλα αυτά του άρεσαν πολύ, ότι τον ευχαριστούσαν και ότι του ταίριαζαν, και παρόλο που η Πάουλα δίπλα του φαινόταν υπέροχη. Ωστόσο, γνωρίζοντάς τον βαθύτερα, και επειδή είναι εσωστρεφής άνθρωπος, όλα αυτά συσσωρεύονταν μέσα του, δεν περνούσαν χωρίς να αφήνουν το αποτύπωμά τους».

Για το μπούλινγκ που βίωσε σε παιδική ηλικία ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η μητέρα του Τζούλια Σαλνίκοβα εξήγησε: «Ήταν εσωστρεφής από μικρός και τα άλλα παιδιά δεν καταλάβαιναν τα ενδιαφέροντά του ούτε τον τρόπο που ήταν. Ναι, υπέστη μπούλινγκ. Η δική μου στάση από παιδί είναι να μην υποχωρείς. Όμως, ο σύζυγός μου είχε τη σοφία να πει όχι. Τον αλλάξαμε απλώς τάξη και όλα άλλαξαν. Τα άλλα παιδιά ήθελαν να συνεχίσουν να τον βλέπουν ως το παιδί που μπορούσαν να πειράζουν, αλλά στη νέα τάξη τον υποδέχθηκαν ήδη με το κύρος που άρχιζε να αποκτά χάρη στο τένις».

Όσον αφορά στον χαρακτήρα του, είπε: «Είμαι υπερήφανη γιατί είναι καλός άνθρωπος. Ό,τι και αν λέει ο κόσμος, εγώ ξέρω ότι είναι καλός άνθρωπος. Ξέρω τι μπορεί να είναι και τι δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι πολύ ανοιχτός στην επικοινωνία, αλλά αν αγγίξεις κάποιες από τις πνευματικές του ‘χορδές’, και υπάρχουν αρκετές από αυτές, είναι πολύ ευγνώμων».

Τέλος, αποκάλυψε ότι η μικρή κόρη της οικογένειας Τσιτσιπά, Ελισάβετ, σταμάτησε να παίζει τένις, γιατί δεν άντεξε το βάρος που είχε ως αδερφή του Στέφανου.

Πηγή: newsit.gr