Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι στο Φάληρο
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.
Χωρίς εκπλήξεις παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, την ώρα που ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει βασικό τον Ιβάνουσετς αντί του Τάισον.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρσία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Λουίζ, Βέζο, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ταρέμι.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ.
Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Μπαταούλας, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Πέλκας, Τάισον, Χατσίδης, Μύθου.