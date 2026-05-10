Σαντορίνη: Πλαφόν στην κρουαζιέρα 8.000 επισκεπτών – Τι δείχνει μελέτη

Η Σαντορίνη ξεκινά τη φετινή τουριστική περίοδο με συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και αυξημένο προβληματισμό για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις πιέσεις στις υποδομές και τη διαχείριση των τουριστικών ροών.

Ο δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζώρζος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά η αναβάθμιση των υποδομών της Σαντορίνης. «Δεν χρειαζόμαστε άλλες κλίνες, δεν χρειαζόμαστε άλλες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε βελτίωση των υποδομών μας ώστε να μπορούμε με επάρκεια να εξυπηρετούμε τις ανάγκες του σημερινού τουριστικού ρεύματος. Έχει ήδη κατατεθεί οι θέσεις μας στο πλαίσιο του ειδικού πολεοδομικού σχεδιασμού, και ζητούμε να μην υπάρξει επιπλέον τουριστική δόμηση ούτε νέες στρατηγικές επενδύσεις στο νησί».

Κεντρικό σημείο της εφετινής στρατηγικής αποτελεί η διαχείριση της κρουαζιέρας, με τη δημοτική αρχή να εφαρμόζει πλέον συγκεκριμένο ημερήσιο όριο επισκεπτών. Όπως εξήγησε ο κ. Ζώρζος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπονήθηκε μελέτη που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών ημερησίως αποτελεί το ανώτατο όριο που μπορεί να διαχειριστεί η Σαντορίνη χωρίς να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υπερφόρτωσης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατανομή των αφίξεων των κρουαζιερόπλοιων σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ώστε να αποφεύγονται οι ακραίες συγκεντρώσεις επισκεπτών σε συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες. Ο συνολικός αριθμός επιβατών σε ετήσια βάση παραμένει ουσιαστικά ο ίδιος, αλλά αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης των ροών. «Ρυθμίστηκαν οι ροές και πλέον δεν υπάρχουν φαινόμενα συνωστισμού όπως παλαιότερα», ανέφερε ο δήμαρχος, σημειώνοντας ότι το νέο μοντέλο έχει γίνει αποδεκτό και από την αγορά της κρουαζιέρας.

Σημαντικό ρόλο στη νέα αυτή εικόνα παίζει και η ανακαίνιση του τελεφερίκ της Σαντορίνης, ενός εμβληματικού έργου που λειτουργεί από το 1982. Το τελεφερίκ είχε κατασκευαστεί με πρωτοβουλία του Ευάγγελου και της Λούλας Νομικού, οι οποίοι άφησαν ως παρακαταθήκη στο νησί το σχετικό ίδρυμα, το οποίο μέχρι σήμερα στηρίζει σημαντικές παρεμβάσεις και υποδομές.

Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συντήρηση και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, ενώ δημιουργήθηκε και ειδικός στεγασμένος χώρος υποδοχής για τους επισκέπτες που περιμένουν να επιβιβαστούν, ώστε να αποφεύγεται η πολύωρη αναμονή στον ήλιο.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ο νέος χώρος μπορεί να φιλοξενήσει έως και 600 άτομα, βελτιώνοντας αισθητά την εμπειρία των επισκεπτών αλλά και την εικόνα του λιμανιού κατά τις ώρες αιχμής.