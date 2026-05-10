Δύο συλλήψεις διακινητών σε περιοχές του Έβρου – Μετέφεραν παράνομα μετανάστες

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών διακινητών προχώρησαν χθες το πρωί, σε περιοχές του Έβρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας επτά -7- μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Κυπρίνου.