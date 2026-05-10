Θεμιστοκλέους για χανταϊό: Συνεργασία ελληνικών και ολλανδικών αρχών για τον επαναπατρισμό Έλληνα επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο

Στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του ΕΡΤnews βρέθηκε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στις προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις ελλείψεις προσωπικού, αλλά και στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κρίσιμους τομείς του συστήματος υγείας.

1113 νέες θέσεις στο ΕΣΥ – «μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών»

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα 1113 θέσεις, προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ, στα νοσοκομεία και σε Κέντρα Υγείας και στην Πρωτοβάθμια», σημειώνοντας ότι πρόκειται «για μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια».

Όπως ανέφερε, οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από την Παρασκευή (5/5) και θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι «οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις θα καλυφθούν».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι στις προηγούμενες προκηρύξεις «είχαμε σχεδόν το 100% των θέσεων στην Αττική και υψηλότερο ποσοστό στις υπόλοιπες περιφέρειες», προσθέτοντας ότι «το κλίμα αλλάζει, έρχονται οι γιατροί».

Μισθοί, κίνητρα και αλλαγή εικόνας στο σύστημα υγείας

Ο υφυπουργός στάθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας ότι «έχουμε αύξηση στους μισθούς των γιατρών», αλλά και «δικαίωμα για ιδιωτικό έργο», ενώ έκανε λόγο για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και μείωση των εφημεριών.

«Όταν έχει γίνει το ΕΣΥ ελκυστικό, έχουμε πολλούς υποψηφίους στις περιζήτητες θέσεις», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι έχουν καλυφθεί «τα 2/3 των θέσεων» που παραδοσιακά έμεναν κενές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δυσκολίες στελέχωσης των νησιών, τονίζοντας ότι έχουν προβλεφθεί στοχευμένα κίνητρα.

Ειδικό πρόγραμμα για 47 μικρά νησιά

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ειδική ενίσχυση για το υγειονομικό προσωπικό σε μικρά νησιά, λέγοντας ότι «το Ίδρυμα Χατζηιωάννου προσφέρει 1500 ευρώ επιπλέον του μισθού, αφορολόγητο, μαζί με τα κίνητρα του κράτους».

Όπως εξήγησε, «αφορά 47 μικρά νησιά και 81 γιατρούς, νησιά κάτω από 4.000 κατοίκους», σημειώνοντας ότι το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη κρίσιμων κενών.

Νοσηλευτές – «από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ευρώπης»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νοσηλευτικό προσωπικό, με τον υφυπουργό να τονίζει ότι «ίσως είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα όχι μόνο του δικού μας συστήματος υγείας αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο».

«Είναι και ο μισθός, είναι όμως και οι συνθήκες εργασίας», είπε, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν νέα κίνητρα, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή.

Παράλληλα ανέφερε ότι «ανοίξαμε την πλατφόρμα του επικουρικού προσωπικού στην Αττική» και ότι θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα.

Μείωση χρόνων αναμονής στα επείγοντα

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται, σύμφωνα με τον υφυπουργό, στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. «Πριν από ενάμιση χρόνο είχαμε 9 ώρες αναμονής. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 4,5 ώρες», δήλωσε, αποδίδοντας τη μείωση σε προσλήψεις προσωπικού, ανακαινίσεις και αναδιοργάνωση των χώρων.

Όπως εξήγησε, η λειτουργία του λεγόμενου «βραχιολακιού», δηλαδή της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών, συμβάλλει επίσης στη μείωση καθυστερήσεων.

Ραντεβού και ψηφιακό σύστημα υγείας

Για τα ραντεβού στο δημόσιο σύστημα υγείας ανέφερε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, λέγοντας πως «από 6 και 8 μήνες που είχαμε σε κάποιες ειδικότητες, στην Αττική έχουμε φτάσει σε μία εβδομάδα με δέκα μέρες».

Όπως σημείωσε, η βελτίωση οφείλεται και στο γεγονός ότι «οι γιατροί αύξησαν τον αριθμό των ραντεβού που δίνουν στο σύστημα».

Παράλληλα αναφέρθηκε στον ψηφιακό φάκελο υγείας, λέγοντας ότι «μπορείς να βρεις τις εξετάσεις σου, να κλείσεις ραντεβού, να κάνεις πάρα πολλά πράγματα».

Για τον χανταϊό και τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

Σε ερώτηση για περιστατικό ασθενούς και πιθανό υγειονομικό ζήτημα λόγω του χανταϊού, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «είμαστε ασφαλείς», σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιό με δύσκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Όπως είπε, «όλες οι υπηρεσίες, ο ΕΟΔΥ και το ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεργασία με τις ολλανδικές αρχές για τον επαναπατρισμό του Έλληνα».

«Το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ»

Ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε και στην κριτική για τις υποδομές, τονίζοντας ότι «ο πυρήνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι το προσωπικό» και ότι «αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ».

Υπογράμμισε επίσης ότι έχουν γίνει ανακαινίσεις, ψηφιακές αναβαθμίσεις και προσθήκες εξοπλισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το σύστημα υγείας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν προηγουμένως».

Τέλος, σημείωσε ότι «υπάρχει σχέδιο και οδικός χάρτης για τα επόμενα χρόνια» και ότι, παρά τα προβλήματα, «υπάρχει πολύ σοβαρή προσπάθεια και συγκεκριμένη βελτίωση».