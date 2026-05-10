Πάνω από 90 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από το Λιμενικό ανοιχτά της Ιεράπετρας

Πάνω από 90 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους από το μη επανδρωμένο σκάφος (drone) της Frontex 33 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και 45 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι 43 από αυτούς έχουν αποβιβαστεί στους Καλούς Λιμένες, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να μεταφερθούν στην Ιεράπετρα.

