Χαλκιδική: Έκλεισε για πάνω από μία ώρα η Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη λόγω τροχαίου

Κλειστή για περισσότερο από μία ώρα έμεινε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 15:40 όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Νέας Τρίγλιας. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Λόγω του τροχαίου το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της ΕΟ Θεσσαλονίκης Μουδανιών παρέμεινε κλειστό για 1 ώρα και 20 λεπτά. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 5 το απόγευμα.