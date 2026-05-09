Ανατροπή με τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο: Το ζευγάρι που παρακολουθούσε πουλιά δεν κόλλησε τον ιό από χωματερή

THESTIVAL TEAM

Το «σημείο μηδέν» για τον χανταϊό που σκότωσε τρεις επιβάτες κρουαζιερόπλοιου βρίσκεται «σχεδόν σίγουρα» 1.500 μίλια βόρεια από το σημείο όπου Αργεντινοί ερευνητές πιστεύουν ότι ξεκίνησε, αποκαλύπτει η Mail on Sunday.

Πολλαπλές επίσημες αναφορές υποστηρίζουν ότι το θανατηφόρο στέλεχος του ιού hantavirus, η μόνη παραλλαγή που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, προήλθε από μια τεράστια χωματερή και χώρο παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια στο νότιο άκρο της Αργεντινής.

Χανταϊός: Το ζευγάρι είχε επισκεφθεί τη βόρεια Παταγονία

Ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας ανακάλυψε ότι το ζευγάρι Ολλανδών, που επιβιβάστηκε στο MV Hondius μεταφέροντας τον ιό και ήταν το πρώτο που πέθανε, είχε πρόσφατα επισκεφθεί τη βόρεια Παταγονία, όπου υπήρξαν 101 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων, τους τελευταίους μήνες.

«Ο χανταϊός δεν ήταν ποτέ εδώ»

Χθες το βράδυ, μιλώντας από την Ουσουάια, ο Χουάν Πετρίνα, διευθυντής επιδημιολογίας της πολιτείας της Γης του Πυρός, δήλωσε στη Mail on Sunday: «Ο ιός δεν ήταν ποτέ εδώ. Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι πληροφορίες που λένε ότι το ζευγάρι κόλλησε τον ιό στην τοπική πηγή. Ακόμα κι αν όντως πήγε εκεί, κάτι που δεν γνωρίζουμε, ο αρουραίος κολιλάργκο, που μεταφέρει τον ιό, δεν είναι εκεί.

»Ήρθαν εδώ από μια περιοχή όπου έχουν υπάρξει κρούσματα. Βρίσκονταν στη βόρεια Παταγονία 25 έως 30 ημέρες πριν έρθουν στην Ουσουάια. Σχεδόν σίγουρα κόλλησαν την ασθένεια εκεί.

»Έφτασαν εδώ το απόγευμα της 29ης Μαρτίου, οπότε είχαν μόνο δύο ολόκληρες ημέρες πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Η περίοδος επώασης είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα».

Το στέλεχος του ιού που σκότωσε τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι γνωστό ως στέλεχος των Άνδεων και εντοπίζεται στις επαρχίες Νεουκέν, Ρίο Νέγκρο και Τσουμπούτ στη βόρεια Παταγονία.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής δήλωσε την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους των 24 επαρχιακών υπουργείων υγείας της χώρας για να προσπαθήσει να εντοπίσει τις κινήσεις του ζευγαριού και να βρει την αρχική πηγή της επιδημίας.

Πηγή: iefimerida.gr

Κρουαζιερόπλοιο Χανταϊός

