Ιωάννινα: Ανήλικος “πείραξε” την ψηφιακή του ταυτότητα για να καταναλώσει αλκοόλ

Μια ιδιαίτερη περίπτωση πλαστογραφίας με τη χρήση τεχνολογίας αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στα Ιωάννινα, φέρνοντας στο φως τις νέες μεθόδους που επιστρατεύουν ανήλικοι για να παρακάμψουν τη νομοθεσία περί κατανάλωσης αλκοόλ.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, την Κυριακή 10 Μαΐου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε ένας ανήλικος να καταναλώνει αλκοόλ.



Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι ο νεαρός είχε καταφέρει να εξαπατήσει τους υπεύθυνους του καταστήματος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, επέδειξε τα στοιχεία της ταυτότητάς του μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχοντας όμως προηγουμένως παραποιήσει το έτος γέννησής του. Με αυτή την ψηφιακή πλαστογραφία, εμφανιζόταν ως ενήλικας, αποκτώντας ελεύθερη πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά.



Η υπόθεση δεν σταμάτησε στον ανήλικο, καθώς οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του πατέρα του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.



Ο ανήλικος κατηγορείται για το αδίκημα της πλαστογραφίας ενώ ο γονέας του αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες κυρώσεις για την πλημμελή φύλαξη του παιδιού του.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων αναμένεται να υποβληθεί άμεσα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.