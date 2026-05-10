Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς τσακώθηκε με ποδηλάτη στο Λονδίνο: “Φίλε, μου επιτέθηκες λεκτικά”, “Πέρασες με κόκκινο” – Δείτε βίντεο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο οποίος ενεπλάκη σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με άλλο ποδηλάτη, έπειτα από καταγγελία ότι παραβίασε κόκκινο φανάρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, περίπου στις 17:30, σε πολυσύχναστο δρόμο της βρετανικής πρωτεύουσας και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η αντιπαράθεση διήρκεσε σχεδόν δέκα λεπτά, προκαλώντας την προσοχή περαστικών και θαυμαστών του ηθοποιού.

«Είσαι ψεύτης και παρανοϊκός»

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον 49χρονο ηθοποιό να αφήνει το ποδήλατό του και να πλησιάζει έναν άλλο ποδηλάτη, ο οποίος τον είχε ακολουθήσει λίγο νωρίτερα.

Ο άνδρας, φορώντας κόκκινο παντελόνι και μάσκα, ακούγεται να φωνάζει προς τον Κάμπερμπατς: «Είσαι παρανοϊκός, λες ψέματα. Ήμουν πίσω σου όλη την ώρα».

Ο ηθοποιός απάντησε εμφανώς εκνευρισμένος: «Φίλε, μου επιτέθηκες λεκτικά».

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο ποδηλάτης συνέχισε λέγοντας ειρωνικά:

«Ω, όχι, έκανα λεκτική επίθεση στον άνθρωπο που παραβίασε επανειλημμένα τον νόμο».

Ο Κάμπερμπατς παραδέχθηκε ότι πέρασε «μία φορά» με κόκκινο, ωστόσο αρνήθηκε τις υπόλοιπες κατηγορίες, με τον άνδρα να επιμένει ότι ο ηθοποιός αγνόησε συνολικά τρία φανάρια και διέσχισε παράνομα διάβαση πεζών.

Benedict Cumberbatch erupts in blazing row with cyclist who slams him as 'deluded' pic.twitter.com/hHiu6ehyzc — The Sun (@TheSun) May 10, 2026

«Έμοιαζε με σκηνή από ταινία»

Αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραψε το περιστατικό περιέγραψε τη σκηνή ως «σουρεαλιστική», λέγοντας ότι η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών παρέπεμπε σχεδόν σε κινηματογραφικό καβγά.

«Ήταν τρελό. Φώναζαν ο ένας στον άλλον ξανά και ξανά και είχαν μπλοκάρει τον ποδηλατόδρομο. Ο άλλος ποδηλάτης έμοιαζε με κάποιον αυτόκλητο τιμωρό και σοκαρίστηκε όταν κατάλαβε ότι είχε απέναντί του τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, αλλά δεν υποχώρησε καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, αρκετοί περαστικοί παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι, ενώ ομάδα μαθητών αναγνώρισε τον ηθοποιό ως «Doctor Strange» και του ζήτησε φωτογραφία.

Παρά την ένταση της στιγμής, ο Κάμπερμπατς φέρεται να τους απάντησε ευγενικά: «Όχι αυτή τη στιγμή, σε λίγο».

Μετά το τέλος του επεισοδίου, ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε τελικά με δύο νεαρούς θαυμαστές.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός ηθοποιός εμπλέκεται σε επεισόδιο με ποδηλάτη.

Το 2019, ο Κάμπερμπατς είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του με ποδηλάτη σε επαρχιακό δρόμο στο Isle of Wight.

Σύμφωνα με τότε δημοσιεύματα, ο ποδηλάτης έπεσε στο έδαφος και φέρεται να χαστούκισε τον ηθοποιό πριν αντιληφθεί ποιος ήταν. Παρά τη σύγκρουση, ο πρωταγωνιστής του «Doctor Strange», βοήθησε τον τραυματισμένο άνδρα, προσφέροντάς του νερό, ρούχα και μεταφορά σε κοντινό ιατρικό κέντρο.

Ο Κάμπερμπατς είχε ενημερώσει τότε την αστυνομία για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε μήνυση.