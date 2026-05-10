Τραμπ: Το Ιράν μας κοροϊδεύει εδώ και 47 χρόνια, σε λίγο θα τους κοπεί το γέλιο

Με μια νέα του ανάρτηση στο αγαπημένο του Truth Social χτύπησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία επιτίθεται τόσο στο Ιράν όσο και στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, στον οποίο μάλιστα αποδίδει μουσουλμανικό όνομα, αποκαλώντας τον «Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα».



Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει ότι το Ιράν για 47 ολόκληρα χρόνια παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, βρίσκοντας σύμμαχο στο πρόσωπο του Ομπάμα, ο οποίος όπως επισημαίνει τους έδωσε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.



Όπως λέει όμως αυτή η κατάσταση έφτασε στο τέλος της. «Δεν θα γελούν πια», λέει χαρακτηριστικά ο Τραμπ.



Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του:



«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!), και τελικά “ανακάλυψαν θησαυρό” όταν ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα έγινε Πρόεδρος. Δεν ήταν μόνο καλός μαζί τους, ήταν και σπουδαίος, πηγαίνοντας στο πλευρό τους, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους Συμμάχους, και δίνοντας στο Ιράν μια σημαντική και πολύ ισχυρή νέα πνοή ζωής. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε πράσινα μετρητά, που πετούσαν στην Τεχεράνη, τους παραδόθηκαν σε ασημένιο πιάτο. Κάθε τράπεζα στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ άδειασε – Ήταν τόσα πολλά χρήματα που όταν έφτασαν, οι Ιρανοί κακοποιοί δεν είχαν ιδέα τι να τα κάνουν. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τέτοια χρήματα και δεν θα ξαναδεί ποτέ. Τα έβγαλαν από το αεροπλάνο σε βαλίτσες και σακίδια και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τύχη τους. Τελικά βρήκαν τον μεγαλύτερο ΚΟΛΑΦΟ από όλους, με τη μορφή ενός αδύναμου και ηλίθιου Αμερικανού Προέδρου. Ήταν μια καταστροφή ως «Ηγέτης» μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο Νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν! Για 47 χρόνια οι Ιρανοί μας «χτυπούν» παταγωδώς, μας αφήνουν να περιμένουμε, σκοτώνουν τον λαό μας με τις βόμβες στο δρόμο, καταστρέφουν διαμαρτυρίες και πρόσφατα εξαφανίζουν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας που τώρα ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ. Δεν θα γελούν πια! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

