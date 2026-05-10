Καλλιθέα: Η στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου που πυροβόλησε με ούζι και τραυμάτισε γυναίκα – Δείτε βίντεο

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής έξω από κέντρο διασκέδασης, που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα Αττικής.

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί στην Καλλιθέα Αττικής μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από κέντρο διασκέδασης, που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:30 το πρωί ένας 58χρονος άντρας πυροβόλησε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μια 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο τραυματίζοντας την στο λαιμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει το newsit.gr από τη στιγμή της σύλληψης:

