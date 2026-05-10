Eurovision: Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία υποδέχθηκε τον Akyla και την ελληνική αποστολή – Φωτο και βίντεο

THESTIVAL TEAM

Εκδήλωση προς τιμήν του Akyla και της ελληνικής αποστολής στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision διοργάνωσε το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστρία, λίγες ημέρες πριν από την εμφάνιση της Ελλάδας στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, Γεώργιος Ηλιόπουλος, και η κα Ανθούσσα Διακοπούλου υποδέχθηκαν θερμά την ελληνική αποστολή, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη συμμετοχή της χώρας μας στη Eurovision 2026.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η Eurovision αποτελεί «μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών», ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Akyla «σύγχρονη, δυναμική, με ηλεκτρονικό παλμό, αλλά και με προσωπική φωνή και καθαρό καλλιτεχνικό στίγμα», δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν.

Από την πλευρά του, ο Akylas δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την παρουσία του στην Πρεσβεία. «Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με αυτήν την υπέροχη ομάδα», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, ο Akylas επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Αυστρίας και την Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης. Εκεί συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας, υπέρτιμο και έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσένιο, ο οποίος ευχήθηκε στην ελληνική αποστολή καλή επιτυχία στον φετινό Διαγωνισμό της Eurovision. Ο Akylas συνάντησε επίσης τους μικρούς μαθητές της σχολής, φωτογραφήθηκε και τραγούδησε μαζί τους, ενώ τους χάρισε και το χαρακτηριστικό σκουφάκι «Ferto».

Akylas Eurovision 2026 Αυστρία

