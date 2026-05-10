Συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης σήμερα στη Ροτόντα
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ενώνει τις δυνάμεις της με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφιας σε μία υπέροχη συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου τιμώμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών και στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεσσαλονίκη-Σόφια: Βαλκανική Γέφυρα Πολιτισμού».
Μέσα στον υποβλητικό χώρο της Ροτόντας μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Σόφιας παρουσιάζουν ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Βλαντιγκέροφ, Σκαλκώτα, Λαμπόφ και Σαιν-Σανς.
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026
ώρα 20:30
Ροτόντα
Συμμετέχουν:
(Βουλγαρία)
Svetlin Russev, βιολί
Frosch String Quartet και Viktor Trenev
(Ελλάδα)
Ανδρέας Παπανικολάου, βιολί
Ευαγγελία Κουτσοδήμου, βιολί
Αλεξάνδρα Βόλτση, βιόλα
Ρόζα Τερζιάν, βιόλα
Βασίλης Σαΐτης, βιολοντσέλο
Μιχάλης Σαπουντζής, κοντραμπάσο
Πρόγραμμα:
Πάντσο Βλαντιγκέροφ (1899-1978): Τραγούδι για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων
Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949): 5 Ελληνικοί Χοροί για ορχήστρα εγχόρδων
Μίνκο Λαμπόφ (1978): Απόσπασμα από την Suite Wallonne για βιολί και ορχήστρα (ελληνική πρεμιέρα)
Πάντσο Βλαντιγκέροφ (1899-1978): Πρελούδιο, Νοσταλγία, Μικρός Χορός, Παστοράλε, Μεγάλος Χορός en Ronde, για ορχήστρα εγχόρδων
Καμίγ Σαιν-Σανς (1835-1921): Εισαγωγή και ροντώ καπριτσιόζο για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων
Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 20€
Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Εθν. Αμύνης 2
Τηλ. 2310236990
Ώρες λειτουργίας: 8:00-15:00
Ηλεκτρονικό εισιτήριο: www.tsso.gr
Συμπαραγωγή:
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Πολιτισμού Ελλάδας
Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφιας, Υπουργείο Πολιτισμού Βουλγαρίας
Στο πλαίσιο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης