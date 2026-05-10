Συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης σήμερα στη Ροτόντα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ενώνει τις δυνάμεις της με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφιας σε μία υπέροχη συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου τιμώμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών και στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεσσαλονίκη-Σόφια: Βαλκανική Γέφυρα Πολιτισμού».

Μέσα στον υποβλητικό χώρο της Ροτόντας μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Σόφιας παρουσιάζουν ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Βλαντιγκέροφ, Σκαλκώτα, Λαμπόφ και Σαιν-Σανς.

Κυριακή, 10 Μαΐου 2026

ώρα 20:30

Ροτόντα



Συμμετέχουν:

(Βουλγαρία)

Svetlin Russev, βιολί

Frosch String Quartet και Viktor Trenev



(Ελλάδα)

Ανδρέας Παπανικολάου, βιολί

Ευαγγελία Κουτσοδήμου, βιολί

Αλεξάνδρα Βόλτση, βιόλα

Ρόζα Τερζιάν, βιόλα

Βασίλης Σαΐτης, βιολοντσέλο

Μιχάλης Σαπουντζής, κοντραμπάσο



Πρόγραμμα:

Πάντσο Βλαντιγκέροφ (1899-1978): Τραγούδι για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων

Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949): 5 Ελληνικοί Χοροί για ορχήστρα εγχόρδων

Μίνκο Λαμπόφ (1978): Απόσπασμα από την Suite Wallonne για βιολί και ορχήστρα (ελληνική πρεμιέρα)

Πάντσο Βλαντιγκέροφ (1899-1978): Πρελούδιο, Νοσταλγία, Μικρός Χορός, Παστοράλε, Μεγάλος Χορός en Ronde, για ορχήστρα εγχόρδων

Καμίγ Σαιν-Σανς (1835-1921): Εισαγωγή και ροντώ καπριτσιόζο για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 20€

Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Εθν. Αμύνης 2

Τηλ. 2310236990

Ώρες λειτουργίας: 8:00-15:00

Ηλεκτρονικό εισιτήριο: www.tsso.gr

Συμπαραγωγή:

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Πολιτισμού Ελλάδας

Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφιας, Υπουργείο Πολιτισμού Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης