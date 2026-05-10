Καταδικαστική ισοπαλία για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ – Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος

Πειραιώτες και Θεσσαλονικείς έμειναν στο 1-1 στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” και τέθηκαν οριστικά εκτός μάχης τίτλου, καθώς η ΑΕΚ έφτασε στο +8 δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί Πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Σε ένα ματς με πολλές ευκαιρίες, “ερυθρόλευκη” κυριαρχία για περισσότερα από 60 λεπτά και θεαματικό ρυθμό, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Το τελικό 1-1, σε συνδυασμό με τη νίκη της ΑΕΚ σε βάρος του Παναθηναϊκού, χάρισαν στην Ένωση τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ελλάδας. Παράλληλα, οι δύο ομάδες που κοντραρίστηκαν στο Φάληρο παραμένουν ισόβαθμες στη μάχη της 2ης θέσης, με τον “δικέφαλο του βορρά” να έχει το πλεονέκτημα.

Ο Ολυμπιακός είχε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα τον έλεγχο, ενώ η κατοχή του ξεπερνούσε το 60%. Στο 6′, ο Τσικίνιο βρέθηκε σε καλό σημείο από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, σούταρε δυνατά όμως είδε την μπάλα να περνάει “ξυστά” δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παβλένκα. Οι γηπεδούχοι πίεζαν ψηλά από την έναρξη του αγώνα και ενίοτε έβρισκαν τρόπους να “αγχώσουν” την “ασπρόμαυρη” άμυνα. Στο 23′, οι Πειραιώτες είχαν τριπλή ευκαιρία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πορτιέρε του ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε σε διπλή σπουδαία επέμβαση σε σουτ των Ποντένσε και Τσικίνιο. Στο 31′, ο Ποντένσε αντικαταστάθηκε από τον Μαρτίνς λόγω ενοχλήσεων. Ο ρυθμός στο τελευταίο 15λεπτο έπεσε σημαντικά, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια δίχως σκορ.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (50′), ο Ελ Κααμπί είχε μία τεράστια ευκαιρία από ευνοϊκή θέση, όμως αστόχησε. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κοστίνια είχε δική του καλή στιγμή με μακρινό σουτ που σταμάτησε στα σώματα. Στο 57′ ο Μαρτίνς και στο 59′ ο Τσικίνιο έκρουσαν ξανά τον κώδωνα του κινδύνου, όμως σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την απειλή. Ωστόσο, στο 61′ ήρθε η “λύτρωση” για το σύνολο του Μεντιλίμπαρ, καθώς ο Έσε έβγαλε μία σέντρα από πλάγια αριστερά, ο Ροντινέι πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και σκόραρε για το 1-0 του Ολυμπιακού. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ελ Κααμπί βγήκε απέναντι από τον Παβλένκα κι επιχείρησε να τον περάσει όμως δεν τα κατάφερε. Στο 69′ ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει, όταν μετά από ένα γύρισμα του Μπάμπα, ο Κωνσταντέλιας πετάχτηκε μπροστά από την άμυνα και με ένα τακουνάκι νίκησε τον Τζολάκη. Ο “δικέφαλος του βορρά” πήρε ώθηση και μέτρα στο γήπεδο, ψάχνοντας την ολική ανατροπή. Στο 77′, ο σκόρερ των φιλοξενούμενων έκανε μία φανταστική ατομική ενέργεια, πλάσαρε με το δεξί από τα όρια της περιοχής, όμως είδε τον Έλληνα πορτιέρε να αποκρούει εντυπωσιακά.

Με τον ρυθμό να έχει ανέβει εντυπωσιακά, ο Ολυμπιακός είχε μία καλή στιγμή στο 79′ με τον Μαρτίνς να εκτελεί από κοντινή απόσταση και την μπάλα να περνάει οριακά άουτ. Δύο λεπτά μετά, το σύνολο του Μεντιλίμπαρ έχασε ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία, σε φάση διαρκείας, με δύο-τρεις παίκτες να μην μπορούν να “σπρώξουν” την μπάλα στα δίχτυα από κοντινό σημείο. Στο 85′ ο Μαρτίνεθ έδειξε λανθασμένα πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, μετά από επαφή της μπάλας με το χέρι του Ρέτσου – το οποίο ήταν κολλητό – όμως με παρέμβαση του VAR η απόφαση ανετράπη.

ΓΚΟΛ: 61′ Ροντινέι – 69′ Κωνσταντέλιας

ΚΙΤΡΙΝΗ: 52′ Πιρόλα – 51′ Μπάμπα, 52′ Μεϊτέ, 80′ Ζαφείρης

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (78′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε (31′ Μαρτίνς), Τσικίνιο (78′ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (67′ Ταρέμι)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (83′ Μπιάνκο), Μεϊτέ (63′ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς (63′ Τάισον), Γερεμέγεφ

H 4η αγωνιστική των playoffs της Super League:

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

Πηγή: ertsports.gr