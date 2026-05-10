Λέσβος: Έκαψαν το αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποίηση ζώων – Είχε δεχτεί επίθεση και τον Απρίλιο

Νέα αναστάτωση προκαλεί στη Λέσβο η υπόθεση με τον Ηλία Ψυρούκη, έναν άνθρωπο που έχει καταγγείλει κακοποιήσεις ζώων και τις συνεχείς παρεμβάσεις για την προστασία αδέσποτων στο νησί. Αυτή τη φορά, άγνωστοι έκαψαν ολοσχερώς το αυτοκίνητό του, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Αγιάσο της Λέσβου και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων που, σύμφωνα με κατοίκους, σχετίζονται με τη δράση του γύρω από την κακοποίηση ζώων. Οι εικόνες από το καμένο όχημα είναι σοκαριστικές και δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο όταν ξέσπασε η φωτιά το βράδυ του Σαββάτου 09.05.2026. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους δράστες, ωστόσο πολλοί κάνουν λόγο για στοχευμένη ενέργεια εκφοβισμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ηλίας Ψυρούκης γίνεται στόχος. Στις 26 Απριλίου 2026 άγνωστοι είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο ίδιο όχημα, σπάζοντας το παρμπρίζ, ενώ ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και λίγους μήνες νωρίτερα. Η χθεσινή επίθεση, όμως, θεωρείται η πιο ακραία μέχρι σήμερα.

Από ένα σπασμένο αυτοκίνητο, η κατάσταση έφτασε πλέον σε ένα ολοσχερώς καμένο όχημα. Πολλοί κάτοικοι μιλούν ανοιχτά για μια επικίνδυνη κλιμάκωση που προκαλεί φόβο και ανησυχία, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για το μήνυμα που στέλνουν τέτοιες πράξεις στην κοινωνία.

Ο ίδιος ο Ηλίας Ψυρούκης ξέσπασε μέσα από ανάρτησή του στα social media, γράφοντας με οργή: «Είστε εγκληματίες. Γιατί εγώ είμαι υπερβολικός. Γιατί εγώ σας στιγματίζω. Γιατί το γάλα είναι μαύρο. Αυτή είναι η κοινωνία σας». 

Πλέον, το βάρος πέφτει στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες καλούνται να διερευνήσουν άμεσα την υπόθεση και να εξετάσουν αν η πυρκαγιά συνδέεται με τις προηγούμενες επιθέσεις σε βάρος του ίδιου ανθρώπου.

