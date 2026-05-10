Στις Θερμοπύλες ο Γιώργος Μαζωνάκης – Βούτηξε στα λουτρά και απηύθυνε έκκληση για την αξιοποίησή τους: “Κάντε κάτι”

Με μια αυθόρμητη στάση στις ιστορικές Θερμοπύλες επέλεξε να χαλαρώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά την επιστροφή του από το Άγιο Όρος, δοκιμάζοντας τα φημισμένα ιαματικά λουτρά της περιοχής και στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα για την αξιοποίησή τους.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται να απολαμβάνει το θερμό νερό των λουτρών, κάνοντας αναφορά στον Λεωνίδα και τους 300 Σπαρτιάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με την παράδοση, ξεκουράζονταν και περιποιούνταν τις πληγές τους στην περιοχή μετά τις μάχες.

Ο ίδιος σχολιάζει στο βίντεο που ανέβηκε στα σόσιαλ, «Κυρίες και κύριοι βρίσκομαι στα Λουτρά των Θερμοπυλών εδώ που ο Λεωνίδας και οι 300 έβρεχαν τις πληγές τους και χαλάρωναν. Ζεστά Λουτρά των Θερμοπυλών. Κάντε κάτι».

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η παρουσία του καλλιτέχνη έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την αξιοποίηση των ιστορικών λουτρών, τα οποία αποτελούν έναν τόπο με ξεχωριστή πολιτιστική και ιαματική αξία.

Στόχος της Φθιώτιδας παραμένει η ανάδειξη των Θερμοπυλών σε διεθνές σημείο αναφοράς, τόσο για τη βαριά ιστορική κληρονομιά της περιοχής όσο και για τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυσικών πηγών, με την προοπτική να προσελκύουν επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου.