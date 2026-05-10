Ανακαινίζω 2026: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών – Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

Με ρυθμό που ξεπερνά το 7% συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενοίκια κύριας κατοικίας, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και εντείνοντας το πρόβλημα της στέγασης στην αγορά ακινήτων. Την ίδια ώρα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και επαναδιάθεση στην αγορά έως και 20.000 κλειστών κατοικιών.

Η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη, καθώς τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση είναι περιορισμένα σε σχέση με τη ζήτηση, με αποτέλεσμα οι τιμές να ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αύξηση των ενοικίων υπερβαίνει το 7%, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από την αύξηση του κόστους κατασκευών και υλικών.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» επιχειρεί να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν κλειστά ακίνητα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την επαναφορά στην αγορά χιλιάδων κατοικιών που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει το κόστος των κατασκευαστικών υλικών, δημιουργώντας νέο κύμα ανατιμήσεων στον κλάδο. Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνονται έντονα από το 2021 έως σήμερα, με τα οικοδομικά υλικά να έχουν ακριβύνει συνολικά κατά περίπου 33%, ενώ τους τελευταίους μήνες καταγράφεται περαιτέρω άνοδος άνω του 25%.

Έως 95% η επιδότηση για ανακαινίσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η επιδότηση για τους δικαιούχους του προγράμματος θα κυμαίνεται αρχικά στο 70% έως 80% των δαπανών ανακαίνισης, με δυνατότητα προσαύξησης ανάλογα με κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια. Για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, το ποσοστό μπορεί να φτάσει το 75% έως 85%, ενώ για νέους έως 25 ετών (με πιθανή επέκταση έως τα 35) προβλέπεται ενίσχυση έως 80% με 90%.

Για ειδικές κατηγορίες, όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία, η επιδότηση μπορεί να αγγίξει έως και το 95%, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης. Η ενίσχυση αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Στόχος η αύξηση της προσφοράς κατοικιών

Όπως επισημάνθηκε, το πρόγραμμα διαφοροποιείται από αντίστοιχες παρεμβάσεις, καθώς δεν ενισχύει τη ζήτηση για αγορά κατοικίας αλλά στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς ενοικιαζόμενων ακινήτων μέσω της ενεργοποίησης των κλειστών κατοικιών. Τα ακίνητα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι έως 120 τετραγωνικά μέτρα και να έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια έως το 1990.

Παράλληλα, προβλέπονται ρήτρες ώστε τα ανακαινισμένα ακίνητα να διατεθούν στην αγορά με ελεγχόμενα ενοίκια, αποτρέποντας φαινόμενα υπερκοστολόγησης.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης επιλεξιμότητας να προγραμματίζεται έως το τέλος του μήνα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα παρέμβασης στην αγορά κατοικίας των τελευταίων ετών.