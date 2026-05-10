Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Εκείνος και εκείνος” και σήμερα στο Θέατρο Κολοσσαίον

THESTIVAL TEAM

Η παράσταση «Εκείνος κι Εκείνος», σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα, με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Κακούρη, Δημήτρη Σταρόβα, Σοφία Μανωλάκου, έρχεται από τις 8 έως τις 17 Μαΐου στο Θέατρο Κολοσσαίον για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Το φημισμένο και εμβληματικό έργο «Εκείνος κι Εκείνος» είναι ένας ύμνος στην ποιητική αλητεία, στην παράλογη λογική σκέψη και στο ελεύθερο χιούμορ. Ένα έργο που συγγενεύει με το θέατρο του παραλόγου και με την επιθεώρηση, μα πάνω απ’ όλα, με την σατυρική – σκεπτόμενη κωμωδία. Μία κωμωδία “αναρχική” – “αλήτικη” – “ανατρεπτική”. Μία κωμωδία υπεράνω σκέψεων, υπεράνω καταστάσεων, υπεράνω λογικής…

Ο Λουκάς (Γιώργος Κωνσταντίνου) και ο Σόλων (Λεωνίδας Κακούρης), οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές του έργου, είναι δύο σοφοί περιπλανώμενοι μποέμ, δύο άνθρωποι που θέλουν να είναι ελεύθεροι και τίποτα να μην τους εμποδίζει στο ταξίδι της ελευθερίας τους.

ΠΑΙΖΟΥΝ
Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία Μανωλάκου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Κώστας Μουρσελάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Σκηνικά – Κοστούμια: Αντώνης Χαλκιάς

Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δανάη Σταματοπούλου

Βοηθός Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου: Ελεονόρα Καραβανή

Διεύθυνση Παραγωγής: Θοδωρής Γκόγκος

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Παραγωγή: NonGrata Productions

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

90 Λεπτά
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κανονικό: 22€/20€

Μειωμένο: 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, Άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ, Παιδικό από 6 έως 12 ετών)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com & ταμείο θεάτρου ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (2310 834996)

